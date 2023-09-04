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ВСУ повредили важные мосты оккупантов: не смогут перевозить оружие и технику

Юлия Куришко
4 сентября 2023, 20:31 обновлено 4 сентября, 20:39
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Гуменюк считает, что оккупанты неспособны быстро и полноценно восстановить и эксплуатировать логистические пути.
ВСУ повредили важные мосты оккупантов: не смогут перевозить оружие и технику
ВСУ атакуют важные для оккупантов мосты / коллаж: Главред, фото: t.me/hueviyherson

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты неспособны быстро и полноценно восстановить и эксплуатировать логистические пути, из-за повреждения мостов, пораженных Силами обороны Украины.

Как рассказала Гуменюк в эфире Media Center Ukraine, что россияне не могут в полной мере использовать логистические пути для перевозки тяжелой техники, вооружения и боеприпасов.

"Основные мосты, которые были повреждены и являются основой транспортно-логистических маршрутов, не могут быть приведены в полную готовность. Они сейчас могут использоваться разве что для перевозки личного состава", - уточнила она.

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Наступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что Александр Коваленко назвал проблему, почему ВСУ будет труднее прорвать вторую линию обороны россиян. Защитники Украины уже преодолели первую линию обороны врага, но на второй они столкнутся с кучей "железа".

В ВМС Украины намекнули на новые удары по Крымскому мосту. Препятствия на пути к незаконно возведенному Крымскому мосту, в частности, "морской забор", который возводят оккупанты, не станут препятствием для Сил обороны Украины.

Генерал спрогнозировал мощный прорыв ВСУ в направлении Азовского побережья. Генерал-лейтенант считает, что есть соответствующий оптимизм относительно того, что продвижение будут происходить в направлении Азовского побережья.

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война в Украине Наталья Гуменюк
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