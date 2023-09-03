'Высадка десанта': ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами

Оккупанты понесли потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

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ВМС уничтожили российский катер в Черном море / коллаж: Главред, скриншот: видео ВМС

Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении российского катера" тунец " в Черном море.

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "тунец", - написали в ВМС ВС Украины в Telegram- канале.

Известно, что в ходе спецоперации враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

видео дня

ВСУ уничтожили катер в Черном море / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как ВСУ уничтожили российский катер вместе с оккупантами:

Напомним, что вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет. В районе так называемых "вышек Бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.

Появились подробности мощного рейда в Крыму, где украинские военные уничтожили кучу оккупантов и катера. ВСУ высадились на территории оккупированного Крыма и ликвидировали минимум 30 оккупантов.

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