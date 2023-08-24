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Уничтожили кучу оккупантов и катера: подробности мощного рейда в Крыму

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2023, 17:21 обновлено 24 августа, 17:34
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Украинские военные высадились на территории оккупированного Крыма и ликвидировали минимум 30 оккупантов.
ВСУ
ВСУ повредили 4 катера оккупантов во время рейда в Крыму / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада,

Украинские военные устроили настоящий рейд в оккупированном Крыму и повредили минимум 4 быстроходных катера россиян. Это все произошло в ходе спецоперации Главного управления разведки и Военно-Морских сил Украины. Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов, сообщает "Суспільне".

Защитники Украины атаковали оккупантов в селе Маяк, где находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Кроме того, на Тарханкутском полуострове россияне расположили радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру были и позиции для ПВО.

Украинские военные вступили в бой против оккупантов с участием плавсредств и авиации. Благодаря этим действиям было ликвидировано минимум 30 россиян.

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Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил проведение спецоперации. Он заявил, что потерь со стороны Украины нет.

"Рано говорить об освобождении Крыма. Подробный доклад будет у меня от Генерала Буданова. Да, это наши ребята. С нашей стороны потерь нет. Это хорошая новость", - сказал Зеленский

Спецоперация ГУР в Крыму 24 августа

Ранее сообщалось, что ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Высадка была осуществлена в ночь на 24 августа. Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, произошел бой, во время которого противник понес потери. Также он добавил, что информация о количестве потерь врага уточняется.

Представители военной разведки Андрей Черняк и Андрей Юсов рассказали, что операция на территории мыса Тарханкут – в населенных пунктах Маяк и Еленовка – была рейдом.

Впоследствии в ГУР рассказали подробности спецоперации и отметили, что украинские защитники уничтожили технику РФ и установили флаг Украины на полуострове. В то же время в украинской разведке обратили внимание, что оккупационная администрация Крыма это событие не комментировала, несмотря на массовые обращения местных жителей. Захватчики выдали только одно сообщение - о якобы "уничтожении боеприпасов по установленному графику".

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