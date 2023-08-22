"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

Глава ГУР отметил, что в Крыму есть много людей, которые ждут "бавовну" и освобождение полуострова от оккупантов.

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Буданов анонсировал новый хлопок в Крыму / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, скриншот с видео

В незаконно аннексированном Крыму "на днях" будет новая "бавовна". Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал "уничтожение оккупантов" на полуострове. Об этом он заявил во время поездки в деоккупированный Ирпень Киевской области.

Он отметил, что в Крыму есть много людей, которые боятся ударов ВСУ. В то же время там много и тех, кто ждет этого и хочет, чтобы полуостров был освобожденным от россиян.

"Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, движение сопротивления на временно оккупированных территориях, и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается, вы это видите и на днях еще увидите", - сказал Буданов. видео дня

Перспективы деоккупации Крыма

Ранее бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом. Украина способна разрушить всю логистику оккупационных войск России на юге, враг не сможет наладить военные поставки морем, считает Маломуж.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отмечал, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. По его словам, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес подчеркивал, что Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. Освобождение Крымского полуострова – ключ к победе Украины в войне, поскольку при таком сценарии российские войска упадут и на Донбассе, считает Ходжес.

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