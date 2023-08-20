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Украина не получит F-16, пока не выполнит все условия-Минобороны Дании

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2023, 23:45 обновлено 20 августа, 23:45
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Дания согласилась передать Украине 19 современных истребителей F-16.
Владимир Зеленский, F-16
Украина получит F-16, когда выполнит все условия / коллаж: Главред, фото: офис президента

Нидерланды и Дания пообещали передать Украине современные западные истребители F-16.однако оказывается, передача самолетов произойдет, если Украина выполнит определенные условия. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Дания также обещает привлекать другие страны к авиационной коалиции.

"В свете жестокой и неспровоцированной агрессии России Дания и Нидерланды при поддержке США разделяют убеждение в том, что дальнейшая поддержка Украины имеет первостепенное значение", – говорится в сообщении.

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Среди условий, которые должна выполнить Украина перед передачей истребителей есть обучение украинских пилотов и другого персонала, разрешения, инфраструктура и логистика.

"Мы согласны передать Украине и ВВС Украины самолеты F-16 в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи. Условия включают, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал F-16, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", – заявили в Минобороны Дании.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача F-16 Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте засомневался в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

Однако недавно воздушные силы Украины расстроили прогнозом. Юрий Игнат считает, что Украина не получит F-16 в этом году.

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