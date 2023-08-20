"Это только начало": Украина получит 42 самолета F-16 - Зеленский

Президент Украины называет решение по F-16 прорывной договоренностью.

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Самолеты F-16 точно будут в Украине / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Википедия

Современные западные самолеты F16 точно появятся в Украине. Это президенту Украины Владимиру Зеленскому подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Президент акцентировал на том, что наконец-то в переговорах появилась конкретика.

"Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает! Одержим победу!"- написал президент.

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Зеленский убежден, что самолеты F-16 усилят воздушный щит Украины. Ведь их будут использовать, чтобы держать оккупантов подальше от украинской земли.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине – после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - отметил Зеленский.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача F-16 Украине

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена сообщило, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

Однако недавно воздушные силы Украины расстроили прогнозом. Юрий Игнат считает, что Украина не получит F-16 в этом году.

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