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Самолеты Gripen, производство БМП и прочее: все о встрече Зеленского с премьером Швеции

Ангелина Подвысоцкая
19 августа 2023, 17:28 обновлено 19 августа, 17:36
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Швеция передает Украине 13-й пакет военной помощи, а украинские пилоты испытают самолеты.
Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский
Швеция передает Украине 13-й пакет помощи / коллаж: Главред, фото: офис президента

Украина договаривается со Швецией о передаче шведских самолетов Gripen. Украинские пилоты уже начали испытания "Грипенов". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Зеленский назвал эти самолеты гордостью Швеции и настоящей "боевой машиной".

"Я уверен, что "Грипены" могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания "Грипенов" с участием наших пилотов начались. Сегодня мы подробно обсудили будущие шаги по получению прекрасных шведских "Грипенов". Буду встречаться со спикером парламента, с представителями всех парламентских политических сил и поднимать этот вопрос как один из ключевых", - сказал Зеленский.

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Производство БМП CV90

Украина и Швеция договариваются о совместном производстве боевых машин пехоты CV90 в Украине. Первую машину Украина хочет произвести как можно скорее.

"Это пример того, что сотрудничество в сфере безопасности, сотрудничество в производстве будет полностью отражать единство наших ценностей. И мы сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV90 появилась как можно быстрее", - говорит президент.

13-й пакет военной помощи

Президент подчеркнул, что Швеция выделяет Украине 13-й пакет военной помощи. В этом пакете будут боеприпасы для ПВО и боевых машин, запасные части для бронетехники, оборудование для разминирования.

"Я хочу поблагодарить вас, Ульф, господин премьер-министр, за ваше лидерство, ваше правительство – за эту поддержку ... Все то, что придаст прочности Украине на поле боя", - благодарит Зеленский.

Самолеты Gripen, производство БМП и прочее: все о встрече Зеленского с премьером Швеции
Швеция передает Украине 13-й пакет помощи / фото: офис президента

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Немецкое издание Der Spiegel в конце мая опубликовало материал о том, что Украина попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus. Согласно сведениям журналистов, Киев обратился к Берлину с официальным запросом. Также, по данным немецкой прессы, Зеленский ранее уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Шольцем.

Позже в Германии дали ответ о передаче ракет Taurus Украине. Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что Берлин пока осторожно рассматривает такой вариант, и никаких решений еще не было принято.

В ФРГ призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus в начале августа. Напомним, депутат парламента Германии от правящей СДПГ Андреас Шварц заявил, что контрнаступление украинских сил обороны буксует, поэтому Киеву следует передать ракеты дальнего радиуса действия.

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