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"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

Ангелина Подвысоцкая
15 августа 2023, 20:57 обновлено 15 августа, 21:01
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В Украине назвали предположения об отказе от территорий недопустимыми и странными.
Олег Николенко, НАТО, Михаил Подоляк
НАТО предложило Украине отказаться от территорий / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео, facebook / Олег Николенко

В НАТО выдали циничное заявление о том, что Украина якобы может отказаться от некоторых территорий, чтобы вступить в Альянс. Однако для Украины разговоры об отказе от территорий абсолютно неприемлемы. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Зато в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО", - написал Николенко.

Он добавил, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО для достижения целей.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это заявление странным. Он убежден, что пойти на территориальные уступки означает лишь поощрить "глобального преступника" и перенести войну другим поколениям.

"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", - написал Подоляк.

Такие уступки, по мнению Подоляка, освободят РФ от ответственности и лишь увеличат аппетиты Кремля.

"Потому что почему Россия, не проиграв, должна добровольно отказаться от провокаций, гибридов, традиционного поведения? Очевидно, что, если Путин не потерпит сокрушительного поражения, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказания, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России", - добавил Подоляк.

Он видит единственным вариантом, который может закончить войну - ускорение поставок оружия.

"Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "распределения Европы", в частности с зонтиком НАТО. Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия? Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями", - написал Подоляк.

Напомним, у Столтенберга удивили циничным заявлением о том, что Украина может отказаться от территорий, но вступить в НАТО. В то же время в Альянсе добавили, что окончательное решение будет принимать Украина.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

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