"Зеленскому четко дали ответ": в США озвучили позицию о вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не состоится, заявляют американцы.

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Энтони Блинкен сделал заявление о вступлении Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен удивил заявлением. По его словам, Украине нельзя прислать приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война.

"Я думаю, что всем было ясно, включая президента Зеленского, что в разгар войны членство не может состояться", - сказал Блинкен, передает NBC News.

По словам Блинкена, Украина достигла реального прогресса для членства в НАТО.

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"И Альянс предложит дальнейшие реформы как в сфере безопасности, так и в части демократии, которые необходимы, чтобы продолжать двигаться по этому пути", - заявил он.

В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не состоится.

"Важная причина не приглашать Украину в НАТО сейчас, потому что она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит администрацией США, этого не произойдет", - заявил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что важно знать

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе начался саммит стран-членов НАТО. Также в нем принимает участие и Украина.

Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите. При этом Украина понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания войны с Россией.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау ранее выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой наличие западного оружия на балансе ВСУ упростит процессы евроатлантической интеграции Киева.

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