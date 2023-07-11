"Зеленскому четко дали ответ": в США озвучили позицию о вступлении Украины в НАТО

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен удивил заявлением. По его словам, Украине нельзя прислать приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война.
"Я думаю, что всем было ясно, включая президента Зеленского, что в разгар войны членство не может состояться", - сказал Блинкен, передает NBC News.
По словам Блинкена, Украина достигла реального прогресса для членства в НАТО.
"И Альянс предложит дальнейшие реформы как в сфере безопасности, так и в части демократии, которые необходимы, чтобы продолжать двигаться по этому пути", - заявил он.
В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не состоится.
"Важная причина не приглашать Украину в НАТО сейчас, потому что она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит администрацией США, этого не произойдет", - заявил он.
Саммит НАТО в Вильнюсе - что важно знать
Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе начался саммит стран-членов НАТО. Также в нем принимает участие и Украина.
Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите. При этом Украина понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания войны с Россией.
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау ранее выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой наличие западного оружия на балансе ВСУ упростит процессы евроатлантической интеграции Киева.
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