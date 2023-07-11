Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО

Президент Украины с командой прибыл в аэропорт Вильнюса около 15:45

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Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Сегодня, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала масштабного вторжения России прибыл в Вильнюс.

Как сообщает издание LRT, Зеленский прилетел польским государственным самолетом.

Президент с командой прибыл в аэропорт Вильнюса около 15:45.

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Сообщается, что в Вильнюс приехал Владимир Зеленский не один. На саммит НАТО неожиданно прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Ожидается, что президент выступит в 18:00 по киевскому времени.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что важно знать

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе начался саммит стран-членов НАТО. Также в нем принимает участие и Украина.

Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите. При этом Украина понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания войны с Россией.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау ранее выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой наличие западного оружия на балансе ВСУ упростит процессы евроатлантической интеграции Киева.

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