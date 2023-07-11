Польша может отправить своих военных в Украину: Дуда назвал весомую причину

Президент Польши Анджей Дуда не исключает размещения польских войск в Украине при прекращении огня с Россией.
"Все зависит от того, какие договоренности. Если Украина решит вести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о "миротворческой операции" с участием западных военных, например, по охране соблюдения режима прекращения огня, Польша примет в ней участие", - сказал Дуда в интервью Bild перед саммитом НАТО.
Также он подчеркнул, что если это решение НАТО, то как ответственный член Альянса Польша поддержит его.
Вступление Украины в НАТО
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау ранее выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой наличие западного оружия на балансе ВСУ упростит процессы евроатлантической интеграции Киева.
Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции сказал, что Украина заслуживает вступления в НАТО. По словам Эрдогана, от справедливого мира в Украине никто не проиграет.
Президент США Джо Байден считает, что в НАТО пока нет единого решения по вступлению Украины в блок. Однако Байден выразил готовность Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности по израильской модели еще до того, как Украина вступит в Альянс.
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