Украина не получит на саммите НАТО приглашение к вступлению: в ОП ошарашили прогнозом

Наша страна не сможет стать членом НАТО, пока в стране идет война. Но могут быть достигнуты договоренности по оружию и гарантиям безопасности, говорит Подоляк.

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Украина не получит на саммите НАТО приглашение к вступлению, считает Подоляк/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война со страной-агрессором Россией. В Офисе президента Украины считают, что наше государство не получит приглашения к вступлению в НАТО на саммите, который начался в Вильнюсе во вторник, 11 июля.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник, 11 июля. Однако, по его словам, могут быть достигнуты договоренности по оружию и гарантиям безопасности на период, пока Украина на является членом Альянса.

"Уже понятно, что НАТО предложит. Об этом Столтенберг уже заявил, соответствующие заявления были сделаны и по оружию, и по гарантиям безопасности на момент, пока Украина не является членом НАТО. Это дипломатическая составляющая, и переговоры между 31 страной-членом НАТО будут идти, даже когда начнутся официальные заседания. Это нормально, я не вижу в этом никакой проблемы. НАТО сегодня определяется, кто оно, что это за военный Альянс, с учетом того типа войны, в котором находится Украина и Европа в целом", – сказал советник главы ОП.

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В то же время Подоляк отметил, что наше государство имеет замечательное лобби – это Северная Европа, страны которой хотят присоединиться к НАТО по ускоренной процедуре.

Он призвал смотреть прагматично на то, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Сейчас всё, что наше государство может получить от Альянса – это дополнительные гарантии безопасности и поддержка в виде поставок оружия.

Саммит НАТО 11-12 июля

В столице Литвы Вильнюсе во вторник, 11 июля, начался саммит НАТО, во время которого, в частности, определится судьба Украины в Североатлантическом альянсе. Во время мероприятия лидеры военно-политического блока должны принять решение относительно того, получит ли Украинское государство ожидаемое приглашение к членству и гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Украины во время своей пресс-конференции. По его словам, в НАТО ожидают, что продвижение Украины в Альянс может даже быть без аспектов ПДЧ.

Как сообщало издание Bild, США хотят предложить Украине вступить в НАТО через несколько месяцев после завершения войны без ПДЧ. Однако в Германии выступили против этого. США готовы отказаться от "плана действия по членству" для Украины, но при условии "проведения дальнейших реформ".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что союзники НАТО перед первым днем саммита Альянса до сих пор не имеют согласованного решения относительно того, какой ответ они дадут Украине относительно ее желания вступить в НАТО.

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