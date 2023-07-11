РФ убила авиабомбой в Орехове супругов железнодорожников и осиротила ребенка 8 лет

Муж с женой попали под удар оккупантов, когда раздавали волонтерскую помощь.

https://glavred.info/ukraine/rf-ubila-aviabomboy-v-orehove-suprugov-zheleznodorozhnikov-i-osirotila-rebenka-8-let-10484701.html Ссылка скопирована

РФ ударила авиабомбой по Орехову/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

В результате удара авиабомбой по Орехову в Запорожской области, который осуществили российские оккупанты 10 июля, погибли семь человек. Среди погибших - супруги железнодорожников. Муж и жена Виталий Юшко и Ольга Очкас попали под удар, когда раздавали волонтерскую помощь. 8-летний ребенок остался сиротой.

Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook. В компании отметили, что будут заботиться о ребенке погибших до его совершеннолетия.

"Укрзализныця будет заботиться о 8-летнем ребенке погибших в Орехове железнодорожников до его совершеннолетия. Его родители попали под вражеский обстрел во время волонтерской помощи людям", – говорится в сообщении.

видео дня

В компании говорят, что будут выплачивать ребенку денежную помощь.

"В соответствии с разработанным для таких трагических случаев порядком ребенок до своего совершеннолетия будет получать от компании ежегодную денежную помощь и возможность оздоровления. Кроме того, планируются выплаты в рамках программы "Железная семья", - говорится в сообщении на сайте компании.

Что известно о погибших супругах

В "Укрзализныце" рассказали, что Виталий Юшко, 1976 года рождения, трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1995-м электромонтером СЦБ Пологовской дистанции сигнализации и связи Приднепровской железной дороги. Там же позже он работал электромехаником, старшим электромехаником. Высококвалифицированный работник, отмеченный ведомственными и отраслевыми наградами.

Ольга Очкас, 1978 года рождения, с 1999-го работала на станции Ореховская. Прошла путь от уборщика производственных помещений до дежурного по железнодорожной станции, на этой должности и работала с 2004 года.

РФ ударила авиабомбой по Орехову

Страна-агрессор Россия 10 июля вдарила управляемой авиабомбой по месту выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале в прифронтовом Орехове Запорожской области.

Первоначально сообщалось о четырех погибших - женщинах 43, 45, 47 лет и 47-летнем мужчине. Однако затем спасатели достали из-под завалов тела еще трех человек. Таким образом число погибших возросло до семи.

Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 11 июля, атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить. Взрывы раздавались также в Одесской области.

Читайте также: