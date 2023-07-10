НАТО готовится к войне с РФ, впервые утвержден план обороны - Reuters

В НАТО серьезно относятся к вероятной войне с путинской Россией и даже готовятся к возможному столкновению. Участники Альянса впервые утвердили план обороны на случай российского вторжения. Об этом сообщает Reuters.
Известно, что в течение десятилетий НАТО не видело необходимости в крупномасштабных планах обороны, ведь до этого не было реальной угрозы от РФ. Альянс пересмотрел свою позицию после полномасштабного вторжения в Украину.
В НАТО пытались утвердить планы обороны, но их блокировала Турция из-за формулировок, которые касались географических мест, таких как Каир.
Стоит отметить, что согласно этим планам страны НАТО получат указания о том, как совершенствовать вооруженные силы и материально-техническое обеспечение.
"Необходимость финансировать этот фундаментальный сдвиг является одной из причин, по которой лидеры намерены повысить целевой показатель военных расходов альянса в Вильнюсе, сделав текущую цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием", – говорится в сообщении.
Полная реализация планов НАТО может занять несколько лет. В то же время утверждается, что Альянс сможет сразу вступить в бой, если будет такая необходимость.
Возможная война между НАТО и РФ
Ранее сообщалось, что Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО. Правительство Шольца боится, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией.
Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев назвал причины угроз ударов РФ по странам НАТО. Он отметил, что Путин никогда не будет атаковать страны НАТО, тем более находясь в таком шатком положении. В то же время он будет стремиться играть на демобилизацию, чтобы "западники просто устали от поддержки Украины и начали давить на украинское руководство с тем, чтобы оно согласилось договариваться".
Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что НАТО готовится вступить в войну с РФ. Он отметил, что страны НАТО созревают до того, чтобы часть из них начала участвовать в боевых действиях на стороне Украины.
Больше новостей о вступлении Украины в НАТО: