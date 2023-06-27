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Угрозы ударов РФ по странам НАТО: экс-депутат Госдумы объяснил шантаж Путина

Алексей Тесля
27 июня 2023, 15:18
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Диктатор РФ будет стремиться играть на демобилизацию Запада, уверен Илья Пономарев.
Владимир Путин, Илья Пономарев
Илья Пономарев спрогнозировал вероятные действия Владимира Путина / сайт Кремля, Главред

Диктатор Владимир Путин никогда не будет атаковать страны НАТО, тем более находясь в таком шатком положении, как сейчас, заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, президент РФ будет стремиться играть на демобилизацию, чтобы "западники просто устали от поддержки Украины и начали давить на украинское руководство с тем, чтобы оно согласилось договариваться".

"Угрозы Путина – это его попытка в медийном плане сочетать кнут и пряник, тем самым говоря Западу, что если он будет активничать по украинской линии, то обязательно случится что-нибудь плохое. Пусть там даже не поверят, но "на корочке" отложится опасность", — говорит эксперт.

Он уверен в том, что никаких ударов РФ по аэродромам НАТО, где могут базироваться обещанные Украине F-16, не будет.

"Странам НАТО угрожала бы опасность, если бы Украина была разбита с самого начала. Тогда, конечно, вероятность того, что Путин бы не остановился, была бы достаточно высока. Но сейчас, когда идет война, Украине невыгодно создавать новые фронты в виде Беларуси так же, как и Путину невыгодно создавать новые фронты в виде стран НАТО, тем более, что это единый большой блок", — добавил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите видео - чат с Ильей Пономаревым в Главреде:

Истребители F-16 для Украины

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на современных самолетах, включая F-16.

Совместные учебные мероприятия не будут проводиться в США, скорее всего, будут проводиться исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами, сказал чиновник. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит всё, что необходимо для защиты неба.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Больше новостей:

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