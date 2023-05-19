Украине дадут самолеты F-16: все подробности

Пилоты Воздушных сил ВСУ научатся управлять истребителями F-16 в Европе, после чего страны-союзники передадут самолеты Украине в рамках международной коалиции.

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Украина ждет истребителей F-16, которые могут поставить во второй половине года / ua.depositphotos.com

Украина несколько месяцев активно вела переговоры со странами-союзниками на Западе о передаче военных самолетов, которые позволят перехватить у оккупантов России инициативу в небе и укрепить воздушное пространство. Создана авиационная коалиция, а страны-союзники запускают обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, которые передадут Украине.

Байден дал добро на истребители F-16 для Украины

Журналисты CNN сообщили, что президент США Джо Байден на саммите Большой семерки в Хиросиме поддержал инициативу стран-союзников на Западе начать обучение украинских пилотов управлению истребителями, среди которых и F-16.

Обучение пройдет в Европе, в мероприятии примут участие американские журналисты. Оно может начаться уже в "ближайшие недели" и продлится пару месяцев.

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После этого коалиция примет решение, когда, какие страны и сколько передадут Украине истребителей.

"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", - сказал журналистам собеседник.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе.

"Это существенно усилит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", - сказал Зеленский.

Запад создал авиакоалицию для помощи Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. В скором времени Украина получит все, что необходимо для защиты неба.

"Не могу не сказать о важном событии, которое сегодня произошло – об официальном заявлении наших партнеров, в первую очередь – Соединенных Штатов Америки, об их участии в коалиции истребителей, о начале тренировки наших пилотов на самолетах, включая F-16 и сообщении президента Байдена, с которым Зеленский будет встречаться в ближайшие дни. Думаю, что в деталях будет проговариваться не только этот вопрос, но и многие другие вопросы. Но с сегодняшнего дня можно сказать официально о создании авиационной коалиции. Это говорит о том, что Украина очень скоро будет обладать всем необходимым для того, чтобы защитить украинское небо", - рассказал Ермак в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом.

Запад во главе с США передаст Украине истребители F-16

Американский телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена сообщил, что США и страны-союзники решили передать Украине боевые самолеты. Вероятно, Вашингтон не будет давать Киеву истребители напрямую, а отправит их через страны-посредники.

Также журналисты выяснили, что в рамках ближайшего (текущего) контрнаступления ВСУ истребители задействовать не удастся.

Когда Украине дадут F-16 и какие страны – пока неизвестно.

Условия для обучения пилотов ВСУ управлению F-16 разработают в ближайшие недели

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил в Twitter, что условия, в рамках которых украинские специалисты будут учиться летать на западных истребителях, разработают в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на решительную поддержку со стороны Амстердама и стран-партнеров.

"Вместе с моими британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новость о том, что Соединенные Штаты готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Условия будут разработаны в ближайшие недели", - заявил Рютте.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как Украина с истребителями может завершить войну в конце 2023 года:

Первые истребители F-16 Украине может предложить Великобритания

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале написал, что Украина может получить современные истребители F-16 во второй половине года.

По его мнению, первой страной, которая предложит Киеву истребители, может стать Великобритания.

"Самое главное - мы получим западные боевые самолеты во второй половине 2023 года... Все идет именно в этих временных рамках", - считает Коваленко.