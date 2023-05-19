Байден одобрил обучение пилотов ВСУ на F-16, Украина получит истребители – CNN

Обучение пилотов Воздушных сил Украины может начаться уже "в ближайшие недели" и должно продлиться несколько месяцев, пишут американские журналисты.

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Украине передадут боевые самолеты после обучения пилотов ВС ВСУ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Президент США Джо Байден поддержал инициативу союзников, которая предполагает обучение украинских пилотов управлять истребителями четвертого поколения, включая боевые самолеты F-16. Учения могут начаться уже через несколько недель и должны продлиться пару месяцев. Запад примет решение о поставках самолетов Украине.

Как сообщает CNN, глава Белого дома Джо Байден в ходе саммита Большой семерки заявил о том, что США поддерживают инициативы стран-партнеров, направленные на запуск обучения украинских пилотов управлять истребителями западного образца.

Один из чиновников рассказал журналистам о том, что американские специалисты примут участие в обучении пилотов ВС ВСУ. Обучение может начаться уже в "ближайшие недели" и продлиться несколько месяцев.

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Далее авиационная коалиция примет решение, когда Украина получит истребители.

"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", - отметил чиновник.

Также собеседник журналистов подчеркнул, что США и страны-союзники сосредоточились на поставках Украина подавляющего большинства систем, которые нужны ВСУ для контрнаступления. Работа над усовершенствованием Воздушных сил Украины показывает долгосрочную преданность обороне Украины.

Истребители F-16 для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что пилоты Воздушных сил ВСУ начнут первый этап обучения управлению истребителями F-16 уже этим летом. Украинские специалисты будут работать по британской летной программе.

Советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак говорил, что Украина планирует получить 40-50 истребителей F-16. По его словам, такое количество боевых машин позволит создать 3-4 эскадрильи для защиты неба от ударов РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Украина со временем получит от союзников истребители F-16. Украинской армии удастся получить преимущество над российскими оккупантами в небе.

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