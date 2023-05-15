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Истребители F-16 для Украины: Британия начинает обучение пилотов ВСУ

Алексей Тесля
15 мая 2023, 11:54 обновлено 15 мая, 11:58
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При подготовке украинских пилотов будет задействована программа британских войск.
Британия, F-16
Британия обучит украинских пилотов летать на F-16 / Коллаж Pixabay, Википедия

Первые украинские военные пилоты пройдут обучение на боевых самолетах F-16, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Предпочтительным истребителем для ВСУ является американский F-16, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку", — подчеркнул британский премьер.

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Он также уточнил, что при подготовке будет задействована программа британских пилотов, "чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов".

"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F-16 - предпочтительных для Украины истребителей", — добавил Сунак.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России и заявил, что Украине нужны самолеты F-16.

Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению истребителей станет обучение украинских пилотов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Тем временем Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

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