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Сенаторы США от обеих партий давят на Пентагон относительно отправки F-16 в Украину - Politico

15 марта 2023, 10:34
Сенаторы уверены, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы продолжается уже второй год.
F-16, Сенат США
Сенаторы США от обеих партий давят на Пентагон относительно отправки F-16 в Украину / Фото Википедия, pixabay.com

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину. Об этом говорится в письме восьми сенаторов к министру обороны США Ллойду Остину, которое получило издание Politico.

Инициатором письма выступил сенатор от Демократической партии Марк Келли (штат Аризона).

В документе говорится, что война РФ против Украины "сейчас находится на критическом этапе". Сенаторы уверены, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы продолжается уже второй год.

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"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, которые работают на поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос предоставления Украине самолетов F-16", - говорится в письме.

По мнению сенаторов, это была бы значительная помощь, которая могла бы изменить ситуацию на поле боя.

Они обратились к Остину с просьбой до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.

Среди вопросов, поставленных законодателями:

  • насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие;
  • откуда могут быть получены истребители F-16 в случае одобрения отправки – из нового производства или из имеющихся запасов.

Они также интересовались оценкой военных по поводу влияния F-16 на войну и того, как быстро украинские пилоты смогут научиться управлять истребителями.

Под письмом также подписались демократы Тамми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Вирджинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски из Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Двухпартийные усилия, направленные на то, чтобы убедить администрацию президента США Джо Байдена передать F-16 или помочь другим странам в отправке их в Украину.

Письмо Сената следует за двухпартийными усилиями в Палате представителей, возглавляемыми демократом от штата Мэн Джаредом Голденом, чтобы убедить Байдена передать Киеву F-16 или аналогичные самолеты.

F-16 для Украины

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что на сегодня американские военные самолеты "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей Вооруженных сил Украины.

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

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