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"Вскоре в небе Украины": Данилов заинтриговал намеком на возможное получение истребителей F-16

27 января 2023, 13:00
Такие истребители могут разгоняться до максимальной скорости 2178 км/ч и совершать по 6 тысяч выстрелов в минуту.
Истребители F-16, Алексей Данилов
Данилов намекнул на возможную подготовку предоставления Украине истребителей F-16/ Википедия, УНИАН

Украина может вскоре получить американские истребители F-16. На такие поставки намекнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик с боевыми характеристиками таких истребителей и подписал публикацию: "Вскоре в небе Украины".

Истребители F-16 вооружены шестиствольной авиационной пушкой, которая может совершать по 6 тысяч выстрелов в минуту.

Также каждый самолет имеет по 11 точек подвески, на которых могут разместить ракеты типа "воздух-воздух", ракеты для наземных целей, а также бомбы.

Истребитель может разгоняться до максимальной скорости 2178 км/ч и совершать полет на расстояние до 4220 километров. Боевой радиус его действия – 1800 километров.

Такие самолеты могут использоваться как бомбардировщики, перехватчики и истребители.

Истребители F-16
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Украина может получить истребители F-16

Ранее сообщилось, что через три недели страны НАТО проведут ряд встреч. В рамках одного из мероприятий состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Одной из тем этой встречи может стать обсуждение поставок истребителей Украине в рамках военной помощи.

Напомним, американская корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16, готова нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьим странам, чтобы они могли передать Вооруженным силам Украины свои F-16.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее намекнул, что уже может происходить подготовка к поставке американских истребителей F-16 Украине.

В ВСУ назвали преимущества истребителей F-16. Такие самолеты могли бы помочь стране закрыть часть неба от атак российских оккупантов. Боевые самолеты способны сбивать крылатые ракеты. Во всех мировых государствах именно истребители перекрывают небо, а ПВО используется для защиты военных аэродромов, критической инфраструктуры и правительственных зданий, заявил пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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