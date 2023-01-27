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Не только Leopard: Польша даст Украине дополнительно 60 модернизированных танков

27 января 2023, 11:29
Современные танки являются жизненно важными для украинских военных, поэтому Польша уже предоставила 250 единиц такой техники, подчеркнул польский премьер.
Матеуш Моравецкий, танки Leopard 2
Польша предоставит Украине дополнительно к Leopard еще 60 модернизированных танков/ УНИАН, US Army

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью канадскому телеканалу CTV News. Он подчеркнул, что его страна пытается показывать пример другим государствам относительно предоставления Украине такой помощи.

"Ну, во-первых, мы стараемся показывать пример. Польша первой полгода назад отправила 250 танков, а то и больше. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 РТ-91. И кроме этих танков – еще 14 танков Leopard 2, которые у нас есть", – заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что сейчас современные танки являются особенно важными и нужными украинским военным. Ведь страна-агрессор Россия располагает от нескольких тысяч до 15 тысяч танков.

Моравецкий добавил, что партнеры Украины должны быть открытыми и настойчивыми в своей поддержке.

Украина получит танки Leopard 2

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

После того, как немецкие СМИ сообщили о решении Шольца передать Украине танки Leopard 2, глава ОП Андрей Ермак написал о том, что танки нужны государству для восстановления своей территориальной целостности в международно признанных границах. Он подчеркнул, что несколько сотен танков помогут украинским военным в борьбе против РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

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