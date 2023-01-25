Германия объявила, что даст Украине 14 танков Leopard 2

Берлин также позволит другим государствам отправлять в Украину немецкие танки, которые они имеют на своем вооружении.

Германия даст Украине 14 танков Leopard 2/ Bundeswehr

В Германии заявили, что направят Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин позволит другим странам реэкспорт танков Украине.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства в среду, 25 января, пишет Welt. Отмечается, что передача такого количества танков со складов Бундесвера будет "первым шагом".

Этот шаг происходит в координации с международными партнерами. Его целью является "быстро сформировать для Украины два танковых батальона из Leopard 2".

В издании отмечают, что такое решение было принято во вторник, 24 января, а объявили о нем сейчас. Вооруженные силы Германии (Бундесвер) уже готовятся к передаче этих танков Украине.

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