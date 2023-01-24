Несколько сотен танков для Украины: у Зеленского отреагировали на "добро" ФРГ по Leopard 2

Танки являются одной из составляющих восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Лучшие в мире украинские танкисты получат несколько сотен танков - Ермак / Коллаж Bundeswehr, УНИАН

Танкисты Украины, которые являются лучшими в мире, получат несколько сотен танков. Это настоящий ударный демократический кулак против автократии с болот. Танки – одна из составляющих полного восстановления территориальной целостности государства. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале Ермак после того, как немецкие СМИ сообщили о решении Шольца передать Украине танки Leopard 2, написал о том, что танки нужны государству для восстановления своей территориальной целостности в международно признанных границах.

Украинских танкистов чиновник назвал лучшими танкистами в мире.

"Танки – одна из составляющих возвращения Украины на границы 1991 года. Несколько сот танков для наших танкистов. Лучших танкистов в мире. Именно это будет настоящим ударным кулаком демократии против автократии по болотам", - подчеркнул Андрей Ермак

Германия передаст Украине танки Leopard 2

Немецкое издание Spiegel вечером 24 января сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Киев получит минимум роту танков Leopard 2A6.

Кроме того, Берлин разрешит другим странам, в том числе и Польше, передать Украине немецкие танки Leopard 2. Некоторые из этих стран могут отправить Киеву свои основные боевые танки.

Журналисты американского ABC News ранее сообщили, что страны Запада еще на восьмом заседании Рамштайна договорились о передаче Украине до 100 танков Leopard. Указывалось, что танки готовы отдать Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

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