Первая неделя декабря будет сухой и морозной, а в середине месяца придут дожди, мокрый снег и даже ледяной дождь.

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Какая погода будет на Новый год и Рождество - синоптик рассказал, стоит ли ждать снега / Фото: УНИАН

Читайте в материале:

Когда в декабре ожидается самое сильное похолодание

В какие периоды пройдут дожди и снегопады

Будет ли снег на Новый год и Рождество

Декабрь в Европе пройдет под влиянием морозного воздуха из Сибири и циклонов из Средиземноморья. В начале месяца ожидается резкое похолодание, во второй декаде усилятся осадки, а накануне Рождества снова возможны морозы и снегопады. Прогнозные модели также допускают белое Рождество, однако погода будет зависеть от траекторий циклонов. Об этом сообщил специалист метеосервиса MeteoPlaza Ласло Терек на портале Agroinform.

"По нынешним прогнозам, в этом году Рождество будет белым, а перед праздниками нас может ждать и суровая, трескучая морозная погода", - подытожил Терек. видео дня

После чрезвычайно дождливого ноября первый зимний месяц не принесет стабильного потепления. По данным метеоролога, осадков в ноябре выпало настолько много, что в отдельных районах их месячное количество в полтора-два раза превысило климатическую норму. В то же время влага преимущественно накопилась в верхнем слое почвы, тогда как более глубокие горизонты остаются недостаточно увлажненными.

Начало декабря (1–6 декабря) будет определять холодный воздух из Сибири. В первые дни месяца антициклон над Восточноевропейской равниной будет распространяться на запад, принося морозы в различные регионы Европы.

Днем температура будет держаться чуть выше нуля, однако ночью ожидаются отрицательные показатели. Особенно низкие температуры возможны в местностях, где уже сформировался снежный покров. В конце первой недели влияние на регион начнет усиливать циклон с севера, однако значительных осадков он не принесет.

Ситуация изменится во второй декаде декабря (7–13 декабря), когда в регион начнут поступать циклоны с северо-запада. Они будут вытеснять холодные воздушные массы, открывая путь более теплому и влажному воздуху с юго-запада.

В этот период осадки будут выпадать чаще, а температурный режим станет нестабильным. Вместо продолжительных морозов возможны чередующиеся оттепели и ночные похолодания. Метеоролог предупреждает о различных видах осадков, в частности опасных для дорог и тротуаров.

"Несколько раз в течение этого периода будут идти дожди, мокрый снег и даже ледяной дождь", - отметил Ласло Терек.

В третьей декаде месяца (14–20 декабря) осадков станет меньше, но зимний характер погоды сохранится. В первой половине периода циклоны еще будут влиять на погодные условия, однако впоследствии их траектории сместятся южнее. Зато над Северной Европой сформируется область высокого давления.

В начале этого периода в отдельных районах возможны дожди, но ближе к середине недели будет преобладать небольшой снег. В то же время приток более холодных воздушных масс будет способствовать понижению температуры. Наиболее ощутимые морозы прогнозируются во второй половине недели.

Особое внимание метеоролог уделил погоде на рождественские праздники (21–31 декабря). По актуальным расчетам, праздничная неделя сначала будет сухой и холодной. Однако ближе к ее завершению ситуация может измениться из-за приближения средиземноморских циклонов.

Принесут ли они снег, будет зависеть от траекторий их движения. Пока значительных осадков не прогнозируется, однако небольшой снежный покров вполне возможен.

"Максимум, что могут принести циклоны на праздники, - несколько сантиметров снега", - отметил специалист.

По прогнозу Ласло Терека, особо теплой погоды в декабре ожидать не стоит. В периоды прояснений ночью температура во многих районах может существенно снижаться, а общее количество осадков в большинстве регионов, вероятно, превысит обычные для этого месяца показатели.

Циклон и антициклон: в чём разница / Инфографика: Главред

Какая будет погода в ближайшие дни в Украине

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие дни в Украине будет преобладать прохладная и сухая погода из-за влияния антициклона с севера. Температура будет ниже климатической нормы, особенно в западных и юго-западных областях. Существенных осадков синоптик не прогнозирует.

Лишь местами атмосферные фронты могут принести небольшой снег или дождь. Наибольшая вероятность таких осадков сохранится на юге и местами на западе страны. Ветер будет преобладать северного и северо-восточного направлений.

Особое внимание водителям следует обратить на ухудшение видимости и состояние дорожного покрытия. В отдельные дни возможны туманы с образованием инея, а на дорогах местами будет образовываться гололед.

Погода в Украине и Европе - последние новости

Как сообщал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что первая декада декабря в Украине будет сухой и холоднее нормы. На западе страны ночью возможны морозы до -10 градусов и ниже. В середине месяца, по его словам, ожидается потепление с дождями и мокрым снегом.

Синоптики Укргидрометцентра не ожидают в декабре погодных аномалий. По их прогнозу, среднемесячная температура в декабре составит от -4 до +3 градусов, что близко к норме. Осадков ожидается от 34 до 78 мм.

Между тем морозы усиливаются по всей Украине. Укргидрометцентр предупреждал, что в конце ноября ночью будет -3...-10 градусов, а в Карпатах до -18. Днем температура будет опускаться до 0...-6 градусов.

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