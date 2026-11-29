Под ударом, по всей видимости, оказался и полигон, с которого РФ запускала "Орешник".

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Что известно о ночной атаке дронов на регионы РФ 29 ноября / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Что произошло:

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Дроны всю ночь атаковали Москву и Поволжье

Под ударом, вероятно, оказался полигон для запусков МБР

Мэр Москвы заявил о падении обломков БПЛА

Дальнобойные дроны в ночь на 29 ноября атаковали Москву, промышленные зоны Тольятти и Нижнекамска, а также, вероятно, полигон "Капустин Яр", откуда Россия ранее запускала баллистическую ракету "Орешник". Под удар попали Московская, Астраханская и Самарская области, а также Республика Татарстан, сообщает Exilenova+.

Первые данные о целях мониторинговые каналы обнародовали ещё до рассвета со ссылкой на очевидцев. В Астраханской области активность беспилотников фиксировали всю ночь.

"Сегодня ночью под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска, а также, вероятно, полигон "Капустин Яр". В Московской области также фиксировали многочисленные БПЛА и сообщали о взрывах", - пишут аналитики.

Дроны поразили "Тольяттикаучук"

Впоследствии OSINT-аналитики уточнили, что в Тольятти беспилотники поразили "Тольяттикаучук". Это одно из крупных нефтехимических предприятий России, которое, в частности, участвует в производстве ракетного топлива.

Полигон "Капустин Яр" в Астраханской области россияне используют для испытаний различных средств поражения, в частности межконтинентальных баллистических ракет. Именно оттуда РФ ранее запускала баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Собянин заявил о 542 сбитых дронах

Москва тоже оказалась под массированной атакой. Мэр Сергей Собянин начал сообщать о сбивании первых беспилотников в полночь.

К утру, по его словам, российская ПВО якобы уничтожила 542 дрона, летевших в Московскую область. Собянин уточнил, что в эту цифру входят и беспилотники, которые фиксировались еще с 17:00 28 ноября.

Мэр также сообщил о падении обломков БПЛА и работе экстренных служб на местах. Других данных о последствиях атаки он не обнародовал.

Почему российская ПВО не справляется с атаками дронов: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "Главред" отметил, что России сложно восстанавливать противовоздушную оборону, ведь большинство систем ПВО она не производит сама.

"Восстановить силы ПВО России сложно, поскольку она не производит большую часть систем ПВО. Особенно - РЛС, потому что там западные комплектующие", - подчеркнул специалист.

По словам эксперта, ситуацию изменило то, что Украина теперь массово запускает дроны и нашла предел, за которым российская оборона перестает справляться.

"Изменились наши возможности: дроны мы теперь запускаем сотнями. Таким образом, мы нашли порог, то есть количество дронов, необходимое для того, чтобы система ПВО РФ перегрузилась", - пояснил Жданов.

Атаки дронов на регионы РФ - новости по теме

Как писал Главред, в субботу, 28 ноября, в приграничном Белгороде страны-агрессора раздались взрывы. После этого над промышленной зоной в западной части города поднялся столб густого дыма.

В ночь на 28 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по трем объектам нефтяной отрасли РФ, задействованным в обеспечении российской вооруженной агрессии против Украины. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в районе населенного пункта Просвет Самарской области была поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". В резервуарном парке вспыхнул пожар.

В ночь на 28 ноября на Московский регион страны-агрессора России летели 462 дрона, 123 из них, по версии российских властей, были сбиты при подлете к столице РФ. Из-за атаки аэропорты Москвы Внуково и Домодедово ограничили прием и отправку самолетов, а пассажиры одного из рейсов из Шереметьево несколько часов просидели в салоне.

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