Вы узнаете:
- Пластик постепенно изнашивается, химические соединения могут попадать в пищу
- Особую осторожность следует проявлять с одноразовыми упаковками
Пластиковая посуда для хранения еды давно стала привычным атрибутом практически каждой кухни. Она легкая, недорогая, не занимает много места и позволяет удобно организовать пространство в холодильнике.
Однако специалисты по безопасности пищевых продуктов советуют внимательнее относиться к выбору такой тары, особенно если речь идет о длительном использовании, пишет Martha Stewart.
Под воздействием высоких температур, частого мытья и контакта с определенными продуктами пластик постепенно изнашивается. В результате материал может разрушаться, а отдельные химические соединения - переходить в пищу.
Особую осторожность следует проявлять с одноразовыми упаковками из ресторанов и служб доставки: они предназначены преимущественно для кратковременного применения, а не для постоянного хранения еды или разогрева в микроволновой печи.
В качестве альтернативы эксперты предлагают обратить внимание на несколько других материалов.
Жаропрочное стекло - универсальный вариант на каждый день
Стеклянные емкости подходят для хранения самых разных блюд и отличаются практичностью. В них можно держать готовую пищу в холодильнике, замораживать продукты и разогревать приготовленные блюда, если конкретная модель предназначена для таких температурных нагрузок.
Еще одно преимущество стекла заключается в том, что оно не впитывает запахи, не окрашивается от соусов и легко отмывается от остатков пищи. Благодаря гладкой поверхности такие контейнеры удобно поддерживать в чистоте.
Банки для консервации - полезная вещь не только для заготовок
Стеклянные банки с крышками можно использовать гораздо шире, чем просто для варенья, солений и домашних консервов. Они подходят для хранения супов, соусов, круп, бобовых и других продуктов.
Такая тара удобна своей доступностью: банки продаются наборами, бывают разных объемов и позволяют рационально организовать пространство в холодильнике и кухонных шкафах. Некоторые модели подходят и для замораживания, однако необходимо учитывать рекомендации производителя и оставлять свободное место для расширения содержимого при замерзании.
Керамическая посуда - удобство и эстетика в одном решении
Керамические емкости станут хорошим выбором для тех, кто хочет отказаться от пластиковых контейнеров и одновременно сделать хранение еды более эстетичным. Они подходят для готовых блюд, остатков ужина и продуктов, которые необходимо разогреть.
Керамика хорошо сохраняет тепло, не впитывает пищевые запахи и при правильном использовании не выделяет нежелательные вещества в продукты. При этом у нее есть недостатки: такая посуда тяжелее стеклянной, может разбиться или покрыться сколами при неосторожном обращении. Также важно проверять, рассчитана ли конкретная емкость на использование в духовке или микроволновой печи.
Как подобрать подходящую емкость для разных продуктов
- При выборе посуды стоит учитывать не только материал, но и то, для каких целей она будет использоваться.
- Для готовых блюд и последующего разогрева: предпочтительнее жаропрочное стекло, предназначенное для нагревания.
- Для замораживания: нужны герметичные емкости, рассчитанные на низкие температуры и защищающие продукты от потери влаги.
- Для ежедневного приготовления еды заранее: удобнее всего использовать контейнеры из стекла с плотно закрывающимися крышками. Желательно выбирать модели одинаковой формы, которые можно компактно размещать друг на друге.
- При этом полностью отказываться от пластика необязательно. Важно использовать его строго по назначению, не нагревать одноразовую упаковку и своевременно заменять емкости, которые потеряли форму, покрылись трещинами или имеют повреждения.
Грамотно подобранная посуда поможет дольше сохранять свежесть продуктов, упростит организацию кухни и сделает повседневное хранение еды более удобным.
Смотрите видео - как отмыть пластиковые контейнеры:
В видео демонстрируется простой способ очистки пластикового контейнера от остатков жирной пищи. Для этого в емкость добавляют немного средства для мытья посуды и бумажное полотенце или обычную салфетку. Затем наливают теплую воду, плотно закрывают контейнер крышкой и энергично встряхивают его в течение нескольких секунд. Бумага впитывает жир и помогает удалить остатки загрязнений со стенок. После этого содержимое выливают, а контейнер тщательно ополаскивают под проточной водой. В результате емкость становится чистой без необходимости длительного отмывания вручную.
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