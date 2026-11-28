Под воздействием высоких температур, частого мытья и контакта с определенными продуктами пластик постепенно изнашивается.

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Пластиковые контейнеры могут быть небезопасны / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Пластик постепенно изнашивается, химические соединения могут попадать в пищу

Особую осторожность следует проявлять с одноразовыми упаковками

Пластиковая посуда для хранения еды давно стала привычным атрибутом практически каждой кухни. Она легкая, недорогая, не занимает много места и позволяет удобно организовать пространство в холодильнике.

Однако специалисты по безопасности пищевых продуктов советуют внимательнее относиться к выбору такой тары, особенно если речь идет о длительном использовании, пишет Martha Stewart.

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Под воздействием высоких температур, частого мытья и контакта с определенными продуктами пластик постепенно изнашивается. В результате материал может разрушаться, а отдельные химические соединения - переходить в пищу.

Особую осторожность следует проявлять с одноразовыми упаковками из ресторанов и служб доставки: они предназначены преимущественно для кратковременного применения, а не для постоянного хранения еды или разогрева в микроволновой печи.

В качестве альтернативы эксперты предлагают обратить внимание на несколько других материалов.

Жаропрочное стекло - универсальный вариант на каждый день

Стеклянные емкости подходят для хранения самых разных блюд и отличаются практичностью. В них можно держать готовую пищу в холодильнике, замораживать продукты и разогревать приготовленные блюда, если конкретная модель предназначена для таких температурных нагрузок.

Еще одно преимущество стекла заключается в том, что оно не впитывает запахи, не окрашивается от соусов и легко отмывается от остатков пищи. Благодаря гладкой поверхности такие контейнеры удобно поддерживать в чистоте.

Банки для консервации - полезная вещь не только для заготовок

Стеклянные банки с крышками можно использовать гораздо шире, чем просто для варенья, солений и домашних консервов. Они подходят для хранения супов, соусов, круп, бобовых и других продуктов.

Такая тара удобна своей доступностью: банки продаются наборами, бывают разных объемов и позволяют рационально организовать пространство в холодильнике и кухонных шкафах. Некоторые модели подходят и для замораживания, однако необходимо учитывать рекомендации производителя и оставлять свободное место для расширения содержимого при замерзании.

Керамическая посуда - удобство и эстетика в одном решении

Керамические емкости станут хорошим выбором для тех, кто хочет отказаться от пластиковых контейнеров и одновременно сделать хранение еды более эстетичным. Они подходят для готовых блюд, остатков ужина и продуктов, которые необходимо разогреть.

Керамика хорошо сохраняет тепло, не впитывает пищевые запахи и при правильном использовании не выделяет нежелательные вещества в продукты. При этом у нее есть недостатки: такая посуда тяжелее стеклянной, может разбиться или покрыться сколами при неосторожном обращении. Также важно проверять, рассчитана ли конкретная емкость на использование в духовке или микроволновой печи.

/ Главред

Как подобрать подходящую емкость для разных продуктов

При выборе посуды стоит учитывать не только материал, но и то, для каких целей она будет использоваться.

Для готовых блюд и последующего разогрева: предпочтительнее жаропрочное стекло, предназначенное для нагревания.

Для замораживания: нужны герметичные емкости, рассчитанные на низкие температуры и защищающие продукты от потери влаги.

Для ежедневного приготовления еды заранее: удобнее всего использовать контейнеры из стекла с плотно закрывающимися крышками. Желательно выбирать модели одинаковой формы, которые можно компактно размещать друг на друге.

При этом полностью отказываться от пластика необязательно. Важно использовать его строго по назначению, не нагревать одноразовую упаковку и своевременно заменять емкости, которые потеряли форму, покрылись трещинами или имеют повреждения.

Грамотно подобранная посуда поможет дольше сохранять свежесть продуктов, упростит организацию кухни и сделает повседневное хранение еды более удобным.

Смотрите видео - как отмыть пластиковые контейнеры:

В видео демонстрируется простой способ очистки пластикового контейнера от остатков жирной пищи. Для этого в емкость добавляют немного средства для мытья посуды и бумажное полотенце или обычную салфетку. Затем наливают теплую воду, плотно закрывают контейнер крышкой и энергично встряхивают его в течение нескольких секунд. Бумага впитывает жир и помогает удалить остатки загрязнений со стенок. После этого содержимое выливают, а контейнер тщательно ополаскивают под проточной водой. В результате емкость становится чистой без необходимости длительного отмывания вручную.

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