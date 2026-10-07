Как отмыть пластиковые контейнеры от жира за минуту: классный лайфхак

Блогерша показала, как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира без губки.

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Контейнер для еды станет как новый за 60 секунд, если воспользоваться лайфхаком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Зачем класть в жирный контейнер бумажное полотенце

Как отмыть жир с пластикового контейнера без длительного трения

Пластиковые контейнеры после жирных блюд часто приходится долго отмывать губкой. Однако существует простой домашний лайфхак, который может значительно облегчить мытье такой посуды.

Главред узнал, что для этого понадобятся лишь моющее средство, сухое бумажное полотенце и вода. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Александра Чорий.

видео дня

Как отмыть пластиковый контейнер от жира

Чтобы вымыть жир из контейнера с первого раза, нужно налить внутрь немного моющего средства и положить поверх него бумажное полотенце. Именно оно будет выполнять функцию "губки" для впитывания жира.

Далее в контейнер нужно налить воду, закрыть его крышкой и интенсивно встряхивать в течение нескольких секунд. В результате весь жир отделится от стенок контейнера, и останется только промыть его под проточной водой.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

"Не знаю как, но после этого достаточно просто ополоснуть (контейнер - Главред), - отметила блогерша.

Видео с лайфхаком от блогерши можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Александра Чорий Александра Чорий - блогерша, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На неё уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Instagram-блог она ведёт под ником: s.chorij.

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