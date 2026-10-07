Сколько варить пельмени, чтобы они не слипались: повар назвал точное время

Пельмени не разварятся, если знать, сколько времени их нужно держать в кастрюле.

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Простые правила приготовления пельменей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Сколько воды нужно для варки пельменей

Когда солить воду для пельменей

Сколько минут нужно варить замороженные пельмени

Пельмени могут слипаться, развариваться и терять форму из-за неправильного количества воды, недостаточного кипения или чрезмерного времени приготовления.

Главред узнал, что профессиональный шеф-повар и кулинарный блогер Александр Корнийчук на своем YouTube-канале рассказал, как правильно варить пельмени, чтобы они оставались сочными, упругими и целыми.

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Сколько воды нужно для варки пельменей

Одна из самых распространенных ошибок при приготовлении пельменей - использование маленькой кастрюли с небольшим количеством воды. Когда в кипяток попадают холодные или замороженные изделия, температура воды резко падает. Из-за этого тесто может начать развариваться.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

"Большинство людей допускают одну и ту же ошибку - бросают пельмени в маленькую кастрюлю с небольшим количеством воды. В результате вода резко остывает, пельмени развариваются, слипаются и получаются не такими, как надо", - пояснил повар.

Поэтому на 1 кг пельменей он советует использовать не менее 4–5 литров воды. Такой объем помогает избежать резкого охлаждения жидкости после добавления пельменей.

Как правильно варить пельмени

Прежде чем опускать пельмени в кастрюлю, вода должна хорошо кипеть. Простого легкого образования пузырьков недостаточно. Важно также не уменьшать огонь непосредственно перед закидыванием пельменей.

После того как пельмени оказались в кастрюле, их нужно аккуратно перемешать, чтобы они не прилипли друг к другу или ко дну. Далее следует дождаться повторного активного кипения и только после этого немного уменьшить огонь.

Когда солить воду для пельменей

Соль лучше добавлять в воду ещё до того, как в неё попадёт пельмени.

"Соль добавляем сразу в воду - примерно 10–12 г на литр. Вода должна быть чуть более соленой, чем та, которую вы бы пили - тогда тесто будет вкусным, а не пресным", - отмечает Корнийчук.

По желанию в воду можно добавить лавровый лист и несколько горошин перца. Также чайная ложка растительного масла может помочь уменьшить риск слипания пельменей.

Сколько минут варить замороженные и свежие пельмени

Время приготовления зависит от того, какие именно пельмени вы варите - свежие или замороженные. Слишком долго держать их в кипящей воде не стоит, ведь тесто может потерять форму.

"После того как пельмени всплыли: замороженные - 3–5 минут, свежие - 2–3 минуты", - рекомендует повар.

Смотрите видео о том, как правильно варить пельмени:

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О персоне: Александр Корнийчук Александр Корнийчук - известный украинский кулинарный блогер, шеф-повар и автор популярного фуд-блога в соцсетях. На YouTube-канал Александра подписаны более 6 тысяч пользователей.

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