Как легко отделить яичный желток от белка: самые эффективные способы

Блогерша показала, как идеально отделить желток от яйца.

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Простые способы отделить целый желток / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как быстро отделить желток от белка

Какие кухонные предметы помогут разделить яйцо

Отделение желтка от белка необходимо для приготовления многих домашних блюд и десертов. Сделать это можно не только путем разбивания яйца на две равные половинки.

Главред узнал, что украинская блогерша и автор YouTube-канала "Мир советов" Светлана показала несколько простых способов, которые помогают отделить желток от белка.

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Как отделить желток от белка ложкой

Для первого способа понадобятся только стакан и столовая ложка. Яйцо нужно вылить в стакан, после чего осторожно достать желток ложкой.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

"Яйцо нужно разбить в стакан и осторожно вынуть желток ложкой. Действовать нужно аккуратно, чтобы его не раздавить", - подчеркнула Светлана.

Как отделить желток от белка с помощью пластиковой бутылки

Один из самых интересных способов предполагает использование обычной пластиковой бутылки. Сначала яйцо нужно вылить в тарелку.

"Затем, нажав на бутылку и отпустив, всасываем желток внутрь. Потом снова нажимаем, чтобы желток выдавливался в емкость", - добавила Светлана.

Как отделить желток от белка с помощью шумовки

Еще один способ предполагает использование шумовки. Сначала яйцо нужно разбить в емкость, после чего перелить его в шумовку.

"Также для отделения желтка от белка подойдет черпачок для спагетти", - отметила автор видео.

Смотрите видео о том, как легко отделить желток от белка:

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Об источнике: YouTube-канал "Мир советов" Автор канала - Светлана. На этом канале она публикует полезные советы, лайфхаки, креативные идеи (быт, уборка, красота, кулинария, здоровое питание, похудение, диеты, развитие), которые могут пригодиться в повседневной жизни.

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