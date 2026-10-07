Как легко отделить яичный желток от белка: самые эффективные способы

Вы узнаете:
- Как быстро отделить желток от белка
- Какие кухонные предметы помогут разделить яйцо
Отделение желтка от белка необходимо для приготовления многих домашних блюд и десертов. Сделать это можно не только путем разбивания яйца на две равные половинки.
Главред узнал, что украинская блогерша и автор YouTube-канала "Мир советов" Светлана показала несколько простых способов, которые помогают отделить желток от белка.
Как отделить желток от белка ложкой
Для первого способа понадобятся только стакан и столовая ложка. Яйцо нужно вылить в стакан, после чего осторожно достать желток ложкой.
"Яйцо нужно разбить в стакан и осторожно вынуть желток ложкой. Действовать нужно аккуратно, чтобы его не раздавить", - подчеркнула Светлана.
Как отделить желток от белка с помощью пластиковой бутылки
Один из самых интересных способов предполагает использование обычной пластиковой бутылки. Сначала яйцо нужно вылить в тарелку.
"Затем, нажав на бутылку и отпустив, всасываем желток внутрь. Потом снова нажимаем, чтобы желток выдавливался в емкость", - добавила Светлана.
Как отделить желток от белка с помощью шумовки
Еще один способ предполагает использование шумовки. Сначала яйцо нужно разбить в емкость, после чего перелить его в шумовку.
"Также для отделения желтка от белка подойдет черпачок для спагетти", - отметила автор видео.
Смотрите видео о том, как легко отделить желток от белка:
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Об источнике: YouTube-канал "Мир советов"
Автор канала - Светлана. На этом канале она публикует полезные советы, лайфхаки, креативные идеи (быт, уборка, красота, кулинария, здоровое питание, похудение, диеты, развитие), которые могут пригодиться в повседневной жизни.
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