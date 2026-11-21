Среди раненых - шестеро детей, а рядом с местом попадания не было ни одного военного объекта.

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Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

Россия нанесла удары по жилым кварталам Кривого Рога

Повреждены жилые дома, офисы и инфраструктура

Партнеры должны усилить ПВО и давление на Россию

Страна-агрессор Россия нанесла удары по гражданским кварталам Кривого Рога. Погибли семилетний мальчик и сотрудница службы экстренной медицинской помощи, еще 58 человек ранены, среди них шестеро детей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, вблизи места попадания нет и никогда не было военных объектов. В результате обстрела разрушены жилые дома, офисные помещения и другая гражданская инфраструктура.

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Отдельно президент рассказал о самой юной жертве обстрела.

"Его звали Тихон, он родился в 2019 году, и большая часть его жизни прошла, к сожалению, в условиях такой войны. И россияне убили его своим ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский.

Пострадала и семья мальчика. Ранения получили двое его братьев - четырехлетний Матвей и одиннадцатилетний Платон, а также отец.

"Врачи делают все, чтобы им помочь. Россия воюет против жизни, и этому не может быть никакого оправдания", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, оккупанты наносили удары по городам и селам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Ровенской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались также Николаев и Запорожье. В Сумской области россияне атаковали железнодорожную станцию.

Какой реакции ожидает Киев от мирового сообщества

Зеленский обратился к международным партнерам и объяснил, какой реакции Киев от них ожидает.

"Важно, что мир не молчит о таких ударах. Но нужно, чтобы в ответ на каждый такой удар следовала реальная помощь Украине - реальные пакеты поддержки, дополнительные силы для нашей ПВО, поддержка в восстановлении", - подчеркнул он.

Ключевым условием прекращения кровопролития президент считает усиление давления на Москву.

"И обязательно - достаточное давление на Россию, чтобы прекратить эти убийства, чтобы прекратить войну - войну, единственной причиной которой является Россия. Мир может её остановить", - подытожил глава государства.

Когда РФ может нанести новый массированный удар

Ранее мониторы предупреждали, что Россия может нанести массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами до конца текущей недели.

Отмечается, что наибольший риск - для Киева и области, а также для Полтавской и Днепропетровской областей.

"Киев - возможно применение до 10 ракет РМ-48У и до 12 "Цирконов" - они находятся в пределах Брянской и Курской областей", - подчеркнули мониторы.

В то же время в Полтавской и Днепропетровской областях возможно применение баллистических и гиперзвуковых ракет.

"Циркон" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром 21 ноября в результате атаки российских оккупантов на Киев в Подольском районе произошел пожар в двух частных жилых домах, пострадали два человека.

В ночь на 21 ноября российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницывка в Харьковской области. В результате удара пострадали 11 человек, среди них двое детей.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Украине. В Киеве есть жертвы и пострадавшие. Ракеты повредили три моста через Днепр в столице. На западе страны после ударов по энергетике в трех областях ввели аварийные отключения, а под атакой также оказались Кривой Рог, Харьков, Днепропетровская, Полтавская и Ивано-Франковская области.

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