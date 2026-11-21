Главное:
- Мелания Трамп назвала мир во всем мире своим рождественским желанием
- Первая леди хочет, чтобы перемирие было подписано до Рождества
- Праздник Трампы встретят в Палм-Бич во Флориде
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что больше всего на Рождество хочет мира во всем мире, а конкретнее - чтобы перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной было подписано ещё до праздника.
56-летняя Мелания 20 ноября приняла участие в седьмой ежегодной церемонии зажжения рождественской елки All-American Christmas Tree Lighting в штаб-квартире Fox News на Манхэттене, где вместе с детьми украшала елку в студии телеканала. Об этом сообщило издание New York Post.
Когда первую леди спросили, что она хочет получить на Рождество, она ответила очень кратко.
"Мир во всем мире", - ответила супруга президента США Дональда Трампа.
Уточняя своё желание, первая леди выразила надежду, что соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной подпишут "до Рождества". В то же время она пошутила, что её муж, президент США Дональд Трамп, на Рождество, вероятно, просто захочет сыграть партию в гольф.
Где Трампы будут праздновать Рождество?
В эфире программы Fox & Friends накануне церемонии Мелания рассказала, что Рождество супруги Трампы проведут в Палм-Бич во Флориде. Елку для Белого дома, по её словам, должны доставить в понедельник, а во вторник первая леди примет участие в традиционном помиловании индейки к Дню благодарения.
Оформление Белого дома к праздникам уже спланировано - тема украшений в этом году называется American Bloom.
"Это будет красиво", - сказала первая леди.
Соведущий программы "Fox & Friends" Брайан Килмид пошутил, что в этом сезоне в Белом доме будет ещё "больше золота". Мелания с этим не согласилась.
"Э-э, не совсем", - ответила она.
В Нью-Йорк первая леди приехала на премьеру своего двухсерийного документального сериала "Melania, The Series". Елку высотой 50 футов (около 15 метров) возле Fox News украсили 18 тысячами игрушек и 340 тысячами огоньков.
Возможно ли перемирие между Украиной и Россией до Рождества: мнение эксперта
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Китай избегает предметного обсуждения завершения войны, хотя и постоянно декларирует приверженность миру.
"Китай прекрасно понимает: вмешиваться в эту историю, брать на себя ответственность и что-то от кого-то требовать - для него ошибочная стратегия. Он не хочет в это ввязываться", - подчеркнул специалист.
Говоря о трехсторонней встрече лидеров США, Китая и России, эксперт заявил, что прорыва в вопросе войны от такого формата ждать не стоит.
"Сам по себе трехсторонний формат ничего не добавляет к этой ситуации. Точно так же он не вносит ничего принципиально нового в другие вопросы", - пояснил Розумный.
С ним соглашается старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Института Хадсона Мэттью Бойс, который в комментарии Al Jazeera подчеркнул, что Кремль не спешит идти на компромиссы.
"Манера Путина вести переговоры, в целом, такова: требовать максимум, эскалировать ситуацию и ждать, пока другие пойдут на компромисс", - отметил он.
Мелания Трамп - новости
Как сообщал Главред, первая леди США Мелания Трамп после временного режима тишины в Олешках заявила о надежде на устойчивый мир. Во время эвакуации мирных жителей из Олешек, которая длилась с 27 октября по 1 ноября, по словам Дональда Трампа, было вывезено почти 800 человек. Российская сторона тогда заявила о договоренности относительно регулярных гуманитарных миссий в городе.
Впоследствии стало известно, что Мелания Трамп написала личные послания президенту Украины и главе Кремля. Письма Зеленскому и Путину передали через народного депутата Давида Арахамию и российского переговорщика Кирилла Дмитриева. Омбудсмен Дмитрий Лубинец тогда вручил первой леди орден княгини Ольги I степени.
Тем временем команда Трампа продолжает поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта. Зять американского президента Джаред Кушнер назвал главное условие мирного соглашения - его должны одобрить и Россия, и Украина.
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