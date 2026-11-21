Супруга президента США также пошутила, что Дональд Трамп на праздник, скорее всего, захочет просто поиграть в гольф.

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Мелания Трамп заговорила о перемирии на Рождество / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/flotus, Офис президента Украины

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Мелания Трамп назвала мир во всем мире своим рождественским желанием

Первая леди хочет, чтобы перемирие было подписано до Рождества

Праздник Трампы встретят в Палм-Бич во Флориде

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что больше всего на Рождество хочет мира во всем мире, а конкретнее - чтобы перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной было подписано ещё до праздника.

56-летняя Мелания 20 ноября приняла участие в седьмой ежегодной церемонии зажжения рождественской елки All-American Christmas Tree Lighting в штаб-квартире Fox News на Манхэттене, где вместе с детьми украшала елку в студии телеканала. Об этом сообщило издание New York Post.

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Когда первую леди спросили, что она хочет получить на Рождество, она ответила очень кратко.

"Мир во всем мире", - ответила супруга президента США Дональда Трампа.

Уточняя своё желание, первая леди выразила надежду, что соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной подпишут "до Рождества". В то же время она пошутила, что её муж, президент США Дональд Трамп, на Рождество, вероятно, просто захочет сыграть партию в гольф.

Где Трампы будут праздновать Рождество?

В эфире программы Fox & Friends накануне церемонии Мелания рассказала, что Рождество супруги Трампы проведут в Палм-Бич во Флориде. Елку для Белого дома, по её словам, должны доставить в понедельник, а во вторник первая леди примет участие в традиционном помиловании индейки к Дню благодарения.

Оформление Белого дома к праздникам уже спланировано - тема украшений в этом году называется American Bloom.

"Это будет красиво", - сказала первая леди.

Соведущий программы "Fox & Friends" Брайан Килмид пошутил, что в этом сезоне в Белом доме будет ещё "больше золота". Мелания с этим не согласилась.

"Э-э, не совсем", - ответила она.

В Нью-Йорк первая леди приехала на премьеру своего двухсерийного документального сериала "Melania, The Series". Елку высотой 50 футов (около 15 метров) возле Fox News украсили 18 тысячами игрушек и 340 тысячами огоньков.

Мелания Трамп / Инфографика: Главред

Возможно ли перемирие между Украиной и Россией до Рождества: мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Китай избегает предметного обсуждения завершения войны, хотя и постоянно декларирует приверженность миру.

"Китай прекрасно понимает: вмешиваться в эту историю, брать на себя ответственность и что-то от кого-то требовать - для него ошибочная стратегия. Он не хочет в это ввязываться", - подчеркнул специалист.

Говоря о трехсторонней встрече лидеров США, Китая и России, эксперт заявил, что прорыва в вопросе войны от такого формата ждать не стоит.

"Сам по себе трехсторонний формат ничего не добавляет к этой ситуации. Точно так же он не вносит ничего принципиально нового в другие вопросы", - пояснил Розумный.

С ним соглашается старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Института Хадсона Мэттью Бойс, который в комментарии Al Jazeera подчеркнул, что Кремль не спешит идти на компромиссы.

"Манера Путина вести переговоры, в целом, такова: требовать максимум, эскалировать ситуацию и ждать, пока другие пойдут на компромисс", - отметил он.

Мелания Трамп - новости

Как сообщал Главред, первая леди США Мелания Трамп после временного режима тишины в Олешках заявила о надежде на устойчивый мир. Во время эвакуации мирных жителей из Олешек, которая длилась с 27 октября по 1 ноября, по словам Дональда Трампа, было вывезено почти 800 человек. Российская сторона тогда заявила о договоренности относительно регулярных гуманитарных миссий в городе.

Впоследствии стало известно, что Мелания Трамп написала личные послания президенту Украины и главе Кремля. Письма Зеленскому и Путину передали через народного депутата Давида Арахамию и российского переговорщика Кирилла Дмитриева. Омбудсмен Дмитрий Лубинец тогда вручил первой леди орден княгини Ольги I степени.

Тем временем команда Трампа продолжает поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта. Зять американского президента Джаред Кушнер назвал главное условие мирного соглашения - его должны одобрить и Россия, и Украина.

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