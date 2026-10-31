В РФ заявили о новых договоренностях с Украиной: о чем идет речь

Супруга американского лидера Дональда Трампа впервые прокомментировала завершение эвакуации жителей Олешек.

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Мелания Трамп прокомментировала операцию в Олешках / Коллаж: Главред, фото: 34 ОБмРП, sprotyv.org.ua

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В РФ говорят о достижении с Украиной договоренности о проведении новых миссий

Жена Трампа выразила надежду на установление устойчивого мира в Украине

Российский омбудсмен Яна Лантратова заявила о достижении с Украиной договоренности о проведении регулярных гуманитарных миссий.

В частности, по завершении гуманитарной миссии в Олешках Лантратова заявила, что продолжит сотрудничество с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем, а гуманитарные миссии станут регулярными, сообщают росСМИ.

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"С Украиной достигнута договоренность о регулярных гуманитарных миссиях в Олешках Херсонской области", - отметила она.

Отметим, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп регулярными.

Реакция Мелании Трамп

Успешная миссия по эвакуации жителей Олешек, которая завершившилась 31 октября, дает надежду на установление устойчивого мира между Украиной и РФ, написала первая леди США Мелания Трамп в соцсети X.

Важно, что супруга американского лидера Дональда Трампа впервые прокомментировала завершение эвакуации жителей Олешек, которой она содействовала на протяжении всего времени.

"Надежда на устойчивый мир. Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны", - отметила Мелания Трамп.

Кроме того, она сделала репост сообщения украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о завершении миссии по спасению людей.

Отметим, что именно Мелания Трамп была одной из публичных сторонниц введения режима прекращения огня в районе Олешек, чтобы спасти заблокированных там мирных жителей.

"Вместе мы можем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей", - добавила жена президента США.

Ранее Главред писал, что по данным BILD, российские войска, вероятно, пользуются временным перемирием в районе Олешек, чтобы подготовить масштабную наступательную операцию, возможно, даже попытку высадки в Херсоне.

Напомним, ранее российская армия нанесла авиаудары по Херсону. Погиб 64-летний водитель скорой помощи, среди пострадавших - дети. В результате повторного авиаудара пострадала женщина-парамедик.

Как сообщалось, российские оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате удара погибли четверо человек, ещё пятеро получили ранения.

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О персоне: Мелания Трамп Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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