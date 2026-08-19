Ударили прямо по маршрутке с пассажирами: оккупанты обстреляли Херсон, погибли люди

Кратко:
- В Херсоне дрон оккупантов ударил по маршрутному автобусу
- Пять человек получили серьезные травмы
- Пострадавший водитель и пассажиры госпитализированы
Утром 19 августа российские оккупанты российские оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека, еще пятеро - получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Ориентировочно в 08:50 российские оккупанты атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона", - сообщил он.
В результате вражеской атаки погибли четыре человека. Личности погибших устанавливают соответствующие службы.
Еще четыре женщины получили ранения. В настоящее время они находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших.
Позже в Национальной полиции сообщили, что число пострадавших возросло до пяти. Четверо женщин получили взрывные травмы.
"Медицинская помощь потребовалась и 58-летнему водителю, у него также диагностировали взрывную травму", - добавили в полиции.
В настоящее время правоохранители принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора.
Атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, на рассвете 19 августа российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в одном из районов Запорожья. О последствиях российской атаки рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Россия утром 18 августа нанесла удар по людному перекрестку в Печенегах на Харьковщине, в результате погибли не менее десяти человек.
В ночь на субботу, 15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.
В Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии в ночь на 15 августа погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.
13 августа российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.
В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.
Атакует ли РФ Украину 24 августа: прогноз
Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может использовать День независимости для нового массированного удара.
По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.
"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко в комментарии 24 Каналу.
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О персоне: Александр Прокудин
Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
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