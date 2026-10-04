Зачем класть пакеты с водой в морозилку: британский способ экономии

Пакеты с водой в морозильной камере помогут заполнить свободное пространство и могут улучшить её работу. Рассказываем, как правильно применять этот трюк.

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Зачем класть пакеты с водой в морозильник / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем класть пакеты с водой в морозильник

Как правильно замораживать воду в пакетах

Какие еще привычки помогут экономить электроэнергию

С приближением зимнего сезона британские домохозяйства активно ищут простые бытовые методы, которые помогают сократить потребление электроэнергии и снизить счета. Эксперты по экономии призывают обратить внимание на морозильную камеру и воспользоваться простым трюком с герметичными пакетами, наполненными водой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Express, заполнение пустого пространства в морозильной камере может помочь оптимизировать её работу. По словам эксперта по экономии Сэма Вилланса с платформы Deal Town, значительная часть электроэнергии тратится морозильной камерой на охлаждение тёплого воздуха, который попадает внутрь каждый раз, когда открываются дверцы.

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Когда морозильная камера заполнена, в ней остается меньше места для комнатного воздуха. Кроме того, уже замороженные продукты помогают быстрее охладить то тепло, которое все же проникло внутрь, - объясняет Сэм Вилланс. Рекомендуем: О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернатива

Как использовать пакеты с водой в морозильной камере

Соблюдение нескольких простых правил поможет сделать этот лайфхак более безопасным и эффективным для техники.

Используйте прочные материалы

Для замораживания подойдут плотные пакеты с застежкой, многоразовые аккумуляторы холода или специальные мешочки для льда. Важно, чтобы упаковка была предназначена для замораживания и не повредилась при расширении воды.

Оставляйте место для расширения

Не наполняйте пакеты водой до самого верха, ведь при замерзании жидкость увеличивается в объеме. Если свободного пространства не останется, пакет может разорваться.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия

Продукты и пакеты с водой нужно размещать так, чтобы они не препятствовали внутренней циркуляции воздуха. Дверца морозильной камеры при этом должна плотно закрываться без лишних усилий.

Не покупайте лишние продукты только для того, чтобы заполнить пространство

Пустые места можно использовать для хранения остатков еды, которые можно заморозить до того, как они испортятся. Контейнеры и пакеты стоит маркировать, чтобы нужные продукты не терялись в глубине морозильной камеры.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

Почему осенью стоит обратить внимание на потребление электроэнергии

Актуальность таких советов подтверждает анализ поисковых запросов Google в Великобритании, проведенный компанией OKPromo. Согласно приведенным данным, интерес пользователей к теме счетов за электроэнергию осенью вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что замораживание пакетов с водой не гарантирует значительной экономии электроэнергии, однако может быть одним из простых способов оптимизировать использование морозильной камеры. Чтобы дополнительно сократить энергозатраты, рекомендуется заранее знать расположение продуктов и держать дверцу морозильника открытой как можно меньше времени.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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