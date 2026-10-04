Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Зачем класть пакеты с водой в морозилку: британский способ экономии

Марина Иваненко
4 октября 2026, 13:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пакеты с водой в морозильной камере помогут заполнить свободное пространство и могут улучшить её работу. Рассказываем, как правильно применять этот трюк.
Зачем класть пакеты с водой в морозильную камеру
Зачем класть пакеты с водой в морозильник / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем класть пакеты с водой в морозильник
  • Как правильно замораживать воду в пакетах
  • Какие еще привычки помогут экономить электроэнергию

С приближением зимнего сезона британские домохозяйства активно ищут простые бытовые методы, которые помогают сократить потребление электроэнергии и снизить счета. Эксперты по экономии призывают обратить внимание на морозильную камеру и воспользоваться простым трюком с герметичными пакетами, наполненными водой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Express, заполнение пустого пространства в морозильной камере может помочь оптимизировать её работу. По словам эксперта по экономии Сэма Вилланса с платформы Deal Town, значительная часть электроэнергии тратится морозильной камерой на охлаждение тёплого воздуха, который попадает внутрь каждый раз, когда открываются дверцы.

видео дня

Когда морозильная камера заполнена, в ней остается меньше места для комнатного воздуха. Кроме того, уже замороженные продукты помогают быстрее охладить то тепло, которое все же проникло внутрь, - объясняет Сэм Вилланс.

Как использовать пакеты с водой в морозильной камере

Соблюдение нескольких простых правил поможет сделать этот лайфхак более безопасным и эффективным для техники.

Используйте прочные материалы

Для замораживания подойдут плотные пакеты с застежкой, многоразовые аккумуляторы холода или специальные мешочки для льда. Важно, чтобы упаковка была предназначена для замораживания и не повредилась при расширении воды.

Оставляйте место для расширения

Не наполняйте пакеты водой до самого верха, ведь при замерзании жидкость увеличивается в объеме. Если свободного пространства не останется, пакет может разорваться.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия

Продукты и пакеты с водой нужно размещать так, чтобы они не препятствовали внутренней циркуляции воздуха. Дверца морозильной камеры при этом должна плотно закрываться без лишних усилий.

Не покупайте лишние продукты только для того, чтобы заполнить пространство

Пустые места можно использовать для хранения остатков еды, которые можно заморозить до того, как они испортятся. Контейнеры и пакеты стоит маркировать, чтобы нужные продукты не терялись в глубине морозильной камеры.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

Почему осенью стоит обратить внимание на потребление электроэнергии

Актуальность таких советов подтверждает анализ поисковых запросов Google в Великобритании, проведенный компанией OKPromo. Согласно приведенным данным, интерес пользователей к теме счетов за электроэнергию осенью вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что замораживание пакетов с водой не гарантирует значительной экономии электроэнергии, однако может быть одним из простых способов оптимизировать использование морозильной камеры. Чтобы дополнительно сократить энергозатраты, рекомендуется заранее знать расположение продуктов и держать дверцу морозильника открытой как можно меньше времени.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мороз интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Германия подписали 15 соглашений более чем на €8,5 млрд: Зеленский раскрыл детали

Украина и Германия подписали 15 соглашений более чем на €8,5 млрд: Зеленский раскрыл детали

15:41Украина
Враг усилит обстрелы не только Киева: в РФ перешли к циничным угрозам Украине

Враг усилит обстрелы не только Киева: в РФ перешли к циничным угрозам Украине

14:12Война
Россия массово бьет по мостам в Киеве: Зеленский раскрыл последствия и детали

Россия массово бьет по мостам в Киеве: Зеленский раскрыл последствия и детали

12:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернатива

О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернатива

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего воду парня за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего воду парня за 49 с

Последние новости

15:45

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Девам — прибыль, Тельцам — шанс

15:43

Никакой не "пратівний": как правильно сказать о чем-то очень неприятном на украинском

15:41

Украина и Германия подписали 15 соглашений более чем на €8,5 млрд: Зеленский раскрыл детали

15:21

Зачем кипятить кожуру цитрусовых в октябре: неизвестный домашний лайфхак

15:18

Многолетний нагар отойдет сам: как отмыть решетку плиты до блеска

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
14:47

Как научить ребенка самостоятельно выполнять домашние задания — советы психолога

14:40

Китайский гороскоп на завтра, 5 октября: Лошадям - обновление, Крысам - удача

14:12

Враг усилит обстрелы не только Киева: в РФ перешли к циничным угрозам Украине

13:54

Зачем класть пакеты с водой в морозилку: британский способ экономии

Реклама
13:41

Малина и ежевика будут усыпаны ягодами: что добавляют в лунку осенью

13:20

Теплее или нет: нужно ли закрывать двери между комнатами во время холодовВидео

13:07

Будет как новое: на каком режиме стирать одеяло в домашних условиях

12:49

Гороскоп на завтра, 5 октября: Ракам — радость, Козерогам — успехи

12:47

Яна Сергеевна Рудковская — биография, досье, карьера в бизнесе, инвестиции и девелопмент досье

12:29

Спатифиллум в октябре: куда переставить горшок и как избежать пожелтения листьев

12:26

Что нужно сделать с батареями в октябре перед началом отопительного сезона

12:13

ПриватБанк начал финмониторинг украинцев - люди остаются без счетов

12:09

Россия массово бьет по мостам в Киеве: Зеленский раскрыл последствия и детали

12:06

Китайский гороскоп на 5–11 октября: Тиграм — успех, Драконам — предупреждение

11:58

Популярный российский певец-путинист сломал руку своей жене

Реклама
11:39

Силы обороны доставили тонны еды голодным людям в Олешках и спасли животных

11:33

Розы будут цвести еще пышнее в следующем году: что нужно сделать в октябре

11:09

Зачем смешивать чеснок с лавровым листом: эффект удивит уже через 3 дня

10:51

Любовный гороскоп на 5–11 октября: Тельцам — откровенность, Водолеям — романтика

10:50

Россия атаковала Северный мост в Киеве прямо во время движения автомобилей

10:37

От +26 градусов до резкого похолодания: когда в Украине изменится погода

10:06

РФ сбросила на Сумы сразу 5 КАБов: повреждена многоэтажка, есть раненые

09:51

РФ меняет тактику: Кремль пошел на новый шаг, чтобы заставить Украину капитулировать

09:43

Украина вернула танки на фронт после двухлетнего перерыва: The Telegraph раскрыл тактику

09:14

Вопрос жизни и смерти: Симоньян умирающим голосом сделала экстренное заявление

09:11

Блюдо, которое сметут первым: фантастический салат из шампиньонов

08:39

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

08:28

РФ бьет по мостам Киева новыми дронами: что задумала бригада "Варяг"мнение

08:27

Муж публично унизил путинистку Королеву и показал неузнаваемое фото

08:21

Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев: что он заявил после приезда

08:09

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

08:02

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Овнам - потеря денег, Близнецам - границы

07:44

Секрет, которому 27 лет: что сказал Чарльз в ночь гибели Дианы

07:38

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

05:00

Жизнь перевернется с ног на голову: трех знаков зодиака ждет новый этап

Реклама
04:09

О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернативаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего воду парня за 49 с

03:34

У одного знака начнется в жизни белая полоса: гороскоп Таро на октябрь 2026Видео

01:20

Учёные вычислили дату "судного дня": сколько времени осталось до рокового часа

03 октября, суббота
23:27

Угроза удара баллистики: в Сети назвали, какие области "на прицеле" РФ

22:38

Японский трюк для заедающего замка: понадобится только один карандаш

22:23

Соседские кошки облюбовали чужой сад: садовод назвал способы отвадить животных

22:00

Три знака зодиака с головой окунутся в любовь: кого ждут перемены в октябре

21:25

Баллистика достанет до Москвы: Зеленский раскрыл сроки применения новых ракет

21:22

Хит 1977 года спустя 16 лет возродился и снова покорил музыкальные чартыВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости Ровно
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять