О чем вы узнаете:
- Как сделать ловушку для чешуекрылых из картофеля
- Почему насекомых привлекает крахмал
- Как предотвратить их повторное появление
Многие хозяева регулярно сталкиваются с появлением мелких серебристых насекомых в ванной комнате или туалете. Эти нежелательные гости, известные как серебряные рыбцы, обычно активизируются ночью и скользят по плитке или полу. Хотя они не кусаются и не являются переносчиками опасных болезней, их присутствие вызывает значительный дискомфорт. Решить проблему можно без агрессивной бытовой химии - с помощью обычного сырого картофеля. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает венгерское издание Blikk.hu, обычный картофель может стать простой, безопасной и экологичной ловушкой для этих насекомых. Клопы питаются веществами, содержащими крахмал и сахар, а также остатками мыла и органического налета. Именно поэтому естественный запах и насыщенный крахмалом состав картофеля могут привлекать этих насекомых.
Как сделать картофельную ловушку: пошаговая инструкция
Процесс изготовления такой ловушки не требует значительных затрат и занимает всего несколько минут.
Подготовьте овощ
Возьмите одну свежую картофелину и разрежьте её пополам.
Сделайте углубление
В центре среза вырежьте углубление глубиной примерно один сантиметр, создав небольшую "чашу".
Правильно разместите
Положите картофель срезом вниз в углу ванной комнаты или рядом с местом, где чаще всего замечали насекомых, и оставьте на всю ночь. Для удобства уборки под картофель можно подложить кусочек пищевой фольги.
Утилизируйте утром
За ночь насекомые могут собраться возле углубления. Утром останется осторожно приподнять фольгу и выбросить картофель вместе с насекомыми.
Этот метод можно повторять несколько дней подряд, пока количество чешуекрылых в помещении заметно не уменьшится.
Видео о том, как избавиться от чешуекрылых, можно посмотреть здесь:
Преимущества метода и важные правила профилактики
Главное преимущество картофельной ловушки - простота её использования. Метод не предполагает распыления токсичных аэрозолей или применения ядовитых гранул.
В то же время важно учитывать, что сама по себе ловушка может устранить лишь часть насекомых, но не причину их появления. Чтобы чешуекрылые не возвращались, необходимо комплексно работать с условиями, способствующими их появлению.
Снижайте влажность
Регулярно проветривайте ванную комнату, проверяйте работу вентиляции и своевременно устраняйте протечки сантехники. Чрезмерная влажность создает благоприятные условия для появления чешуекрылых.
Поддерживайте чистоту
Своевременно убирайте остатки мыла, гелей для душа и другой органический налет. Это поможет лишить насекомых потенциальных источников питания.
Держите поверхности сухими
После водных процедур вытирайте насухо углы, пол и плитку. Особое внимание уделяйте местам, где может скапливаться вода.
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Об источнике: издание Blikk
Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
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