Зачем деньги заворачивают в лавровый лист: причина популярного трюка

Зачем заворачивать деньги в лавровый лист и как правильно провести этот народный ритуал. Узнайте, что символизирует лавр и где хранить завернутую купюру.

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Зачем купюру кладут в лавровый лист / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем деньги заворачивают в лавровый лист

Как провести необычный финансовый ритуал

Что символизирует лавр в народных традициях

В Колумбии и социальных сетях стремительно набрал популярность необычный, но простой народный метод: заворачивать бумажные купюры в сухой лавровый лист и носить их в кошельке, хранить в сейфе или класть среди важных документов. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет El Cronista, эта практика в последние месяцы приобрела популярность в Колумбии и других странах Латинской Америки. Хотя этот обычай не имеет научного или финансового обоснования, сторонники ритуала считают его символом процветания, достатка и положительных финансовых перемен.

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Зачем заворачивать деньги в лавровый лист

Те, кто верит в этот метод, считают лавровый лист мощным символом процветания. Главная цель ритуала - создать своеобразный "талисман", который напоминает о финансовых целях и стимулирует более осознанное отношение к деньгам.

Завернутую купюру чаще всего носят в потайном кармане кошелька или сумки. Также её могут класть в копилку или другое место, где хранится наличная. Еще один вариант - хранить такую купюру в ящике с важными договорами или документами.

Как правильно провести ритуал: пошаговая инструкция

Для этого ритуала не требуются сложные действия или значительные затраты. Сначала нужно подготовить один чистый, сухой и целый лавровый лист и аккуратную купюру, желательно крупного номинала.

После этого листок кладут рядом с банкнотой или осторожно оборачивают ею лавровый лист. Завернутую купюру помещают в кошелек или в место, где хранятся сбережения.

Главное правило этого ритуала - стараться не тратить эту купюру как можно дольше. Считается, что она должна оставаться своеобразным финансовым талисманом.

Многие меняют лавровый лист ежемесячно или в начале каждого нового финансового периода.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Символика лавра: от античности до наших дней

С древних времён лавр считался символом победы, триумфа и высокого статуса. Именно лавровыми венками короновали победителей и выдающихся личностей. В народных традициях это растение также прочно связано с карьерным успехом, признанием, материальным достатком и защитой дома от негативной энергии.

Астрологи и знатоки народных традиций подчеркивают: хотя лавровый лист сам по себе не способен приумножить состояние, он может выполнять роль психологического якоря. Такой символ напоминает о финансовых целях, помогает настроиться на более ответственное отношение к деньгам и поддерживать порядок в бюджете.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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