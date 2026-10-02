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Заморозки отступят, а температура поднимется до +24: когда в Украине потеплеет

Мария Николишин
2 октября 2026, 11:23
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Синоптик предупредил, что ночью и утром в некоторых регионах Украины возможен слабый туман.
Заморозки отступят, а температура поднимется до +24: когда в Украине потеплеет
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине на выходных
  • Где температура поднимется до +24 градусов

Погода в Украине на выходных, 3 и 4 октября, будет малооблачной и сухой, без осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в ближайшие дни на территории Украины будет определять антициклон "Борхерт". Под его влиянием ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода со слабым ветром и повышенным атмосферным давлением.

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"Температурный режим в целом будет соответствовать климатической норме с незначительными отклонениями. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман", - отметил он.

Заморозки отступят, а температура поднимется до +24: когда в Украине потеплеет
Движение антициклона "Борхерт" / фото: meteoprog

Погода в Украине 3 октября

В субботу в западных регионах страны прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха в ночное время составит +2…+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…–3 градуса; днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В северной части Украины будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +2…+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…–3 градуса; в дневные часы максимальная температура ожидается в пределах +13…+18 градусов.

В центральных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +14...+19 градусов.

В южной половине страны и на Крымском полуострове будет преобладать солнечная и сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью ожидается около +5…+10 градусов, днем +17…+22 градусов.

В восточных областях прогнозируется прохладная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…–3 градуса; днем максимальная температура будет колебаться в пределах +11…+16 градусов.

Заморозки отступят, а температура поднимется до +24: когда в Украине потеплеет
Погода в Украине 3 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 4 октября

В воскресенье в западной части страны продолжится период теплой, солнечной и сухой погоды без осадков. Температура воздуха ночью ожидается около +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит около +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

В центральных регионах Украины будет малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается около +5...+10 градусов, днем +17...+22 градуса.

В южной части страны и на Крымском полуострове продолжится период солнечной и теплой погоды, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.

В восточных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается около +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.

Заморозки отступят, а температура поднимется до +24: когда в Украине потеплеет
Погода в Украине 4 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погоду в Украине 2 октября будет определять мощный антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому на территории всех областей будет преобладать сухая и ясная воздушная масса.

В ГСЧС предупреждали, что ночью 2 и 3 октября по всей территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что в октябре среднемесячная температура ожидается в пределах +6…+12 градусов, то есть примерно на уровне климатической нормы. Количество осадков прогнозируется на уровне 31–77 мм, а в Карпатах - 51–101 мм, что составляет примерно 80–120% от нормы.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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