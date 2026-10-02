Удар по Волгограду и Самаре: в РФ вспыхнул НПЗ и предприятие ВПК

Местные жители жаловались на пролеты дронов и многочисленные взрывы.

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В Волгограде и Самаре прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

В РФ прогремели взрывы

БПЛА атаковали промышленные объекты в Волгограде

В Самаре после серии взрывов горит станция ЛПДС

В ночь на 2 октября в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Волгограде видно зарево от пожара в районе НПЗ и ОАО "Каустик". Также громко было в Самаре.

Минувшей ночью жители Волгограда сообщили о пролете дронов и многочисленных взрывах "во всех районах города" и жаловались на отсутствие воздушной тревоги, пишет Telegram-канал Astra.

видео дня

"Согласно анализу кадров от очевидцев, стало ясно, что горит в районе Волгоградского НПЗ и ОАО "Каустик", которые находятся рядом. Зарево от пожара виднеется именно в том направлении. Что именно загорелось, определить не представляется возможным по имеющимся видео", - говорится в сообщении.

"В Волгограде сегодня в течение длительного времени раздавались взрывы в самом городе и в районе промзоны Волгоградского НПЗ", - пишет мониторинговый канал Exilenova+.

Видео пожара в Волгограде смотрите по ссылке.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о "массированной атаке БПЛА на промышленную инфраструктуру Волгоградской области", но не говорил о пожаре на каком-то из предприятий, отметив только, что загорелся жилой дом и был госпитализирован один пострадавший.

ОАО "Каустик" - это предприятие химической промышленности, расположенное на юге Волгограда, в Красноармейском районе. Одно из ведущих предприятий Волгоградской области, которое производит базовую химическую продукцию двойного назначения, которая критически важна для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" (Волгоградский НПЗ) - это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России топливно-масляного профиля, входящее в состав ПАО "ЛУКОЙЛ". Номинальная мощность составляет около 14,8–15,7 миллиона тонн нефти в год (примерно 5% от общей переработки нефти в РФ). Производит автомобильные бензины (включая высокооктановые), дизельное топливо, авиационный керосин (реактивное топливо), мазут и битум.

Ранее Волгоградский НПЗ уже был атакован несколько раз. В результате удара в ночь на 31 июля 2026 года на предприятии возник масштабный пожар. Были повреждены ключевые производственные мощности и остановлены основные установки первичной переработки нефти (АВТ-1 и АВТ-6).

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Взрывы в Самаре

Как пишет Exilenova+, ночью в Самаре местные прогремели взрывы, после чего начался пожар.

"Горит ЛПДС (Линейная производственно-диспетчерская станция) Самара в Самарской области", - говорится в сообщении.

Пожар в Самаре / Фото: Exilenova+

Пожар в Самаре / Фото: Exilenova+

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, 26 сентября дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. Загорелся Ильский НПЗ. Местные власти подтвердили налет беспилотников.

В ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

В ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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