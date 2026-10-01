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В ЕС жестко ответили на угрозы Москвы и назвали условие ударов по РФ

Алексей Тесля
1 октября 2026, 22:56обновлено 1 октября, 23:27
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В ЕС ответили на угрозы Москвы нанести удары по заводам, производящим вооружение для Украины.
Искандер РФ, НАТО
В ЕС предупредили об ответе на агрессию РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, nato.int

Важное:

  • В ЕС назвали условие применения статьи 5 Североатлантического договора НАТО
  • РФ предупредили об ответе в случае атаки заводов на европейской территории

Вероятный удар РФ по одному иp европейских оружейных заводов должен стать поводом для применения статьи 5 Североатлантического договора НАТО о коллективной обороне.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, комментируя истеричыне угрозы Москвы о вероятности ударов по заводам в ЕС, производящим вооружение для Украины, пишет Politico.

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Отмечается, что призыв прозвучал на фоне роста числа подозрительных инцидентов на оружейных заводах по всей Европе, некоторые из которых связывают с Россией.

"Если Россия нанесет удар по нашим заводам на европейской территории, это будет статья 5", - заявил еврокомиссар в кулуарах заседания Комитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента.

Помощник Кубилюса анонимно сообщил Politico, что его заявление касалось именно воздушной атаки или ракетного удара по заводу.

Что говорят в НАТО

В свою очередь неназванный дипломат Альянса заявил журналистам: "Когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, тогда он, возможно, сможет заявлять, что является основанием для применения статьи 5, а что - нет".

Анонимный представитель НАТО, выступавший от имени Альянса, сослался на заявление генсека Марка Рютте, который охарактеризовал статью 5 как"намеренно двусмысленную… потому что мы не хотим, чтобы наши противники знали больше".

5-я статья НАТО
/ Инфографика: Главред

Эксперт рассказал о возможных целях РФ в отношении НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев высказал мнение о том, какие задачи Москва может ставить во взаимодействии со странами НАТО. По его оценке, одна из возможных целей России - оценить, насколько государства Альянса сохраняют единство и способны вырабатывать общую позицию.

Эксперт допускает, что для этого российская сторона может использовать существующие разногласия между членами НАТО, пытаясь усилить различия в их подходах.

По словам Бондарева, возможное снижение сплоченности Альянса способно отразиться на европейской архитектуре безопасности. В таком случае отдельным странам может потребоваться укреплять собственные оборонные возможности и одновременно расширять сотрудничество с другими международными партнерами.

При этом оценка Бондарева является экспертной интерпретацией возможных действий Москвы, а не подтвержденным описанием официальной стратегии России.

Угроза РФ для мира – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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