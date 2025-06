Путин готовится к войне: в ISW предупредили об опасности нападения РФ на НАТО

Что сообщили аналитики:

Страна-агрессор Россия может проводить подготовку к новому вооруженному конфликту. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны(ISW).

Сообщается, что РФ может напасть на одну из стран-членов НАТО. К такому выводу пришли аналитики после анализа оценки президента США Дональда Трампа амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Трамп считает, что Путина интересуют не только территории Украины. При этом американский президент назвал ошибкой вторжение России в Украину в 2022 году.

На фоне этих заявлений в ISW подтвердили, что РФ во главе с Путиным действительно готовится к возможной будущей конфронтации с НАТО. Оценки аналитиков свидетельствуют о создании условий и для потенциальной агрессии против стран, ранее входивших в состав СССР, а сейчас не являющихся членами Альянса.

Важным нюансом является и то, что Кремль использует ту же риторику относительно вероятного нападения на страны НАТО, что и в 2022 году, перед полномасштабным вторжением в Украину.

Напомним, Главред писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского Владимир Путин может напасть на страну НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

Ранее также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия действительно рассматривает возможность нападения на одну из стран-членов Альянса. По оценкам, это может произойти в течение ближайших 5-7 лет.

Отметим, что накануне российский диктатор Владимир Путин назвал "невероятной ложью" информацию о возможном нападении России на страны Европы или НАТО.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.