Армия РФ сбросила авиабомбы и била из артиллерии по жилым домам на Херсонщине

Кратко:
- РФ ударила по жилой застройке на Херсонщине
- Пострадала женщина, погиб мужчина
Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по населенному пункту Таврическое Белозерского района Херсонской области. В результате погиб местный житель. Кроме того, армия РФ ударила по Херсону, травмы получила женщина.
Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке.
В результате удара в собственном доме пострадал местный житель. Мужчина 1987 года рождения получил многочисленные ранения, в частности минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение бедра.
Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Сначала медики оценивали состояние пострадавшего как средней тяжести.
Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что мужчина скончался от полученных ранений.
Ориентировочно в 04:30 россияне атаковали из артиллерии Корабельный район Херсона.
Под ударом оказался жилой дом, в котором находилась 71-летняя женщина. Она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте.
Как писал Главред, в ночь на 25 июня российская армия атаковала Харьков дронами. Враг нанес по меньшей мере семь ударов.
В ночь на 24 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попала Сумская область и Харьков. Вспыхнули пожары. Погиб ребенок. Есть пострадавшие.
В ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы.
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