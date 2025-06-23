Удар РФ по Киеву разрушил подъезд многоэтажки: есть жертвы, под завалами - люди

Самые тяжелые последствия российского обстрела в Шевченковском районе столицы.

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Под завалами жилого дома в Киеве есть люди / t.me/Klymenko_MVS

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В Киеве разрушен подъезд жилой многоэтажки

Известно о 5 погибших, 19 человек ранены

На Киевщине один человек погиб, 8 - ранены

В ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы, под завалами - люди.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, в Киеве от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

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Самые тяжелые последствия – в Шевченковском районе. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Клименко сообщил о 4 погибших.

Работники ГосЧС спасли 10 раненых людей. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь.

"Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под развалинами еще есть люди", - сообщил Клименко.

Смотрите видео - РФ ударила по жилой пятиэтажке:

В Белой Церкви на Киевщине пострадала жилищная и медицинская инфраструктура. Один человек погиб, 8 - ранены.

Во время ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.

Экстренные службы находятся на местах с первых минут трагедии. Организована работа спасательных штабов. Задействована необходимая инженерная техника. Работают верхолазы.

"Россия снова продемонстрировала, что для нее не существует понятия гражданский объект", - добавил Клименко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 07:27, что уже известно о пяти погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу.

Всего в городе 19 раненых, 8 из них находятся в стационарах городских больниц.

В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики.

Атака на Киев и область 23 июня - что известно

Как писал Главред, ночью над Украиной зафиксировали массовую активность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны, в том числе в Киеве.

Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах города.

В Шевченковском районе повреждено перекрытие между четвертым и пятым этажами пятиэтажного жилого дома с частичным разрушением крыши. Во дворе дома горели автомобили.

Спасатели эвакуировали жителей дома. Спасены семь человек, среди них беременная женщина.

Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение.

В Киевской области в результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

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