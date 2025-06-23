Удар РФ по Киеву разрушил подъезд многоэтажки: есть жертвы, под завалами - люди

Главное:
- В Киеве разрушен подъезд жилой многоэтажки
- Известно о 5 погибших, 19 человек ранены
- На Киевщине один человек погиб, 8 - ранены
В ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы, под завалами - люди.
Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, в Киеве от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.
Самые тяжелые последствия – в Шевченковском районе. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Клименко сообщил о 4 погибших.
Работники ГосЧС спасли 10 раненых людей. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь.
"Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под развалинами еще есть люди", - сообщил Клименко.
Смотрите видео - РФ ударила по жилой пятиэтажке:
В Белой Церкви на Киевщине пострадала жилищная и медицинская инфраструктура. Один человек погиб, 8 - ранены.
Во время ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.
Экстренные службы находятся на местах с первых минут трагедии. Организована работа спасательных штабов. Задействована необходимая инженерная техника. Работают верхолазы.
"Россия снова продемонстрировала, что для нее не существует понятия гражданский объект", - добавил Клименко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 07:27, что уже известно о пяти погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу.
Всего в городе 19 раненых, 8 из них находятся в стационарах городских больниц.
В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики.
Атака на Киев и область 23 июня - что известно
Как писал Главред, ночью над Украиной зафиксировали массовую активность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны, в том числе в Киеве.
Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах города.
В Шевченковском районе повреждено перекрытие между четвертым и пятым этажами пятиэтажного жилого дома с частичным разрушением крыши. Во дворе дома горели автомобили.
Спасатели эвакуировали жителей дома. Спасены семь человек, среди них беременная женщина.
Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение.
В Киевской области в результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.
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