РФ ударила по Киеву и области дронами и баллистикой: есть жертва и пострадавшие

Кратко:
- В Киеве под обстрела попала пятиэтажка и бизнес-центр
- В области один человек погиб, еще 8 - ранены
В ночь на 23 июня Киев и область попали под комбинированный российский обстрел - оккупанты применили БПЛА и баллистику.
Как сообщили в ГосЧС Киева, спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах города.
В Шевченковском районе повреждено перекрытие между четвертым и пятым этажами пятиэтажного жилого дома с частичным разрушением крыши. Во дворе дома горели автомобили.
Спасатели эвакуировали жителей дома. Спасены семь человек, среди них беременная женщина.
Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение.
Также зафиксированы возгорания на открытых территориях из-за падения обломков беспилотников и повреждения нежилых построек.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
По данным ГосЧС Киевской области, в результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены.
Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.
В Белой Церкви возник пожар в 2-этажном здании гостиницы, в которой расположена частная больница. Спатели эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара на площади 1500 кв.
Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе Киевщины от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения.
Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двоим - оказана медицинская помощь на месте.
Последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области:
- в Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов;
- в Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение;
- в Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.
Как писал Главред, ночью над Украиной зафиксировали массовую активность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны, в том числе в Киеве.
22 июня российская армия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ. В результате атаки погибли 3 военных, еще 14 получили ранения. Благодаря своевременному реагированию на воздушную тревогу удалось избежать массовых жертв.
По предварительным данным, оккупанты применили ракету "Искандер-М". Спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев рассказал, что во время тревоги личный состав был в укрытиях, но часть военных проигнорировала меры безопасности и пострадала.
Другие новости:
- Громкая ночь в РФ: дроны атаковали важный завод в Тамбовской области
- Враг атаковал дронами Харьков: в городе прогремели взрывы, есть пострадавшие
- Дроны без контроля: эксперт раскрыл, чем опасны обновленные "Шахеды"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред