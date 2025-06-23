РФ ударила по Киеву и области дронами и баллистикой: есть жертва и пострадавшие

На Киевщине больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

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Атака на Киев 23 июня: спасатели рассказали о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В Киеве под обстрела попала пятиэтажка и бизнес-центр

В области один человек погиб, еще 8 - ранены

В ночь на 23 июня Киев и область попали под комбинированный российский обстрел - оккупанты применили БПЛА и баллистику.

Как сообщили в ГосЧС Киева, спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах города.

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В Шевченковском районе повреждено перекрытие между четвертым и пятым этажами пятиэтажного жилого дома с частичным разрушением крыши. Во дворе дома горели автомобили.

Спасатели эвакуировали жителей дома. Спасены семь человек, среди них беременная женщина.

Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение.

Также зафиксированы возгорания на открытых территориях из-за падения обломков беспилотников и повреждения нежилых построек.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

По данным ГосЧС Киевской области, в результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены.

Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

Шахеды - последние новости / Инфографика: Главред

В Белой Церкви возник пожар в 2-этажном здании гостиницы, в которой расположена частная больница. Спатели эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара на площади 1500 кв.

Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе Киевщины от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения.

Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двоим - оказана медицинская помощь на месте.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области:

в Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов;

в Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение;

в Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

Как писал Главред, ночью над Украиной зафиксировали массовую активность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны, в том числе в Киеве.

22 июня российская армия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ. В результате атаки погибли 3 военных, еще 14 получили ранения. Благодаря своевременному реагированию на воздушную тревогу удалось избежать массовых жертв.

По предварительным данным, оккупанты применили ракету "Искандер-М". Спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев рассказал, что во время тревоги личный состав был в укрытиях, но часть военных проигнорировала меры безопасности и пострадала.

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