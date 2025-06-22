Удар по полигону ВСУ: в Сухопутных войсках раскрыли новые детали

Представитель Сухопутных войск подтвердил, что полигон использовался для учебных задач и не является постоянным местом дислокации.

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Согласно обновленным данным, количество раненых возросло из-за пренебрежения мерами безопасности во время воздушной тревоги / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Миноборони России

Вкратце:

Удар по полигону: 3 погибших, 14 раненых

Большинство военных были в укрытиях во время атаки

Пострадали те, кто проигнорировал меры безопасности

Во временный учебно-тренировочный полигон одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ был нанесен удар, вероятно ракетой Искандер-М. Информирует спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире телемарафона. Об этом пишет "РБК-Украина".

"По предварительной информации, был удар ракетой Искандер-М. Это временный учебно-тренировочный полигон, он не постоянным, на нем люди не находятся постоянно, не живут на нем", - отметил Саранцев. видео дня

Он добавил, что полигон используется для выполнения учебных задач, а во время тревоги личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях.

"Весь личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях. Почти все были в укрытиях за несколько минут до удара", - уточнил спикер.

Искандер / Инфографика: Главред

В то же время, по словам Саранцева, некоторые военнослужащие проигнорировали меры безопасности и именно они стали пострадавшими.

По информации Сухопутных войск ВСУ, по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых. Обновление по состоянию на 19:27 - количество раненых возросло до 14 человек.

Удары по полигонам ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины на территории Полтавской области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Кроме того, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

Также 1 июня российские оккупационные силы совершили удар по одному из учебных центров Сухопутных войск, в результате чего есть погибшие и раненые среди украинских военнослужащих.

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