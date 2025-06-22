Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали

Юрий Берендий
22 июня 2025, 17:25обновлено 22 июня, 17:56
697
По последним данным, в результате ракетного удара России по тренировочному полигону ВСУ погибли трое военнослужащих, еще одиннадцать - ранены.
Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали
Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • РФ ударила по тренировочному полигону ВСУ
  • По последним данным известно о 3 погибших и 11 раненых

22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих", - отмечают в командовании.

видео дня

Для выяснения всех деталей инцидента в Командовании Сухопутных войск создана специальная комиссия. На месте работают также представители правоохранительных органов.

Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности с целью защиты личного состава в случае повторных ракетных или авиационных атак со стороны России.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали
Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по полигонам ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины на территории Полтавской области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Кроме того, 1 июня российские оккупационные силы совершили удар по одному из учебных центров Сухопутных войск, в результате чего есть погибшие и раненые среди украинских военнослужащих.

Спикер Виталий Саранцев уточнил, что оккупанты применили ракету оперативно-тактического комплекса "Искандер". На момент объявления воздушной тревоги личный состав находился в защитных укрытиях.

Другие новости:

Что известно о Сухопутных войсках Украины?

Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали

Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали

17:25Война
Россия готовит новые военные операции в Европе - ГУР обнаружило доказательства

Россия готовит новые военные операции в Европе - ГУР обнаружило доказательства

17:19Война
Украинцев предупредили об ухудшении погоды: где будет бушевать непогода

Украинцев предупредили об ухудшении погоды: где будет бушевать непогода

16:53Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

"Никогда не прощу": Барбара Брыльска высказалась о смерти путинистки Талызиной

"Никогда не прощу": Барбара Брыльска высказалась о смерти путинистки Талызиной

Последние новости

18:20

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

18:02

Та самая закуска к шашлыку, пальчики оближешь: простейший рецепт за 5 минут

18:01

Стоит ли ждать крутого пике: банкир сказал, что будет с долларом до конца июня

17:39

"Утерла нос бывшему": Slavia раскрыла детали рождения первенца

17:35

"Повышенная опасность для Украины на эти 2 дня": раскрыт сценарий Кремля и новая цель обстрела

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
17:25

Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали

17:19

Россия готовит новые военные операции в Европе - ГУР обнаружило доказательства

16:53

Украинцев предупредили об ухудшении погоды: где будет бушевать непогода

16:08

Мог не смыкать глаз по 5 суток подряд: почему Сталин боялся спать

Реклама
15:58

Назарий Гусаков, которого подозревают в мошенничестве, выехал из Украины - Зеленский

15:51

Какую пенсию платят после 35 лет стажа со средней зарплатой: цифра впечатляет

15:08

ВСУ пошли в контрнаступление на важном направлении: удалось освободить территории

14:49

Украинцам возвращают деньги за коммунальные услуги: кому придет компенсация

14:41

"Нужно было защищать": нардеп откровенно рассказал об оккупации Крыма в 2014-м

14:30

Секрет идеальных огурцов: как избежать горечи и деформации

14:17

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом

13:57

"Черные столбы дыма и огня": ГУР сожгли эшелон РФ на ЗапорожьеВидео

13:47

Цены взлетят вверх: эксперт предупредил о подорожании сезонных фруктов

13:37

"Сбивать ракетами - бессмысленно": назван реальный способ противодействия атакам "Шахедов"

13:14

Цифры стали неожиданностью: как отличаются пенсии в Украине и странах Европы

Реклама
13:10

Почему жук называется божья коровка - магия, значение и роли в природе и культуре

12:49

Елена Мозговая призналась, кто был ее лучшим мужчиной

12:46

Водителям в Украине грозит большой штраф: что нужно немедленно проверить

12:42

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

12:40

Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления

12:13

Откуда пошло название города Сумы: легенды, история и современность

12:04

Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер

11:33

Украинцев ждут изменения: главком резко прокомментировал работу ТЦК

11:22

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 июня: Ракам - удар по бюджету, Рыбам - отдых

11:12

Сорвали планы: Сырский признался, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине

10:37

Украина сможет пойти в контрнаступление: Сырский рассказал, что готовят ВСУ

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

10:26

Путин наслаждается: Подоляк назвал причины, из-за которых РФ не прекратит войну

10:21

Китайский гороскоп на завтра 23 июня: Лошадям - конфликты, Обезьянам - бессоница

09:57

Путин сказал не спроста: в ISW объяснили, почему в РФ заговорили о "грязной бомбе"

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

09:44

После атаки на Иран: в США заговорили об импичменте Трампа, детали

09:30

Кто придумал фразу "Слава Украине!" - правда, которую скрывали векамиВидео

09:28

Гороскоп на завтра 23 июня: Весам - благословенный день, Рыбам - отдых

09:06

РФ ударом по Донетчине убила подростка: что известно о последствиях ночной атакиФото

Реклама
09:03

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня: Овну - разочарование, Раки получат шанс

09:01

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Удар по Ирану: известно, сколько бомб и ракет США сбросили на ядерные объекты

08:33

В США решили заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине - СМИ

07:54

США атаковали ядерные объекты Ирана: Трамп сделал заявление и раскрыл детали

06:19

Путин заметно осмелел и захотел больше кровимнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 94

04:35

Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка": 2 слова означают не то, что все думаютВидео

04:07

"Мы найдем дроны на каждую ногу оккупанта": Зеленский сделал громкое заявление

03:41

Разрушены дома, есть жертва: РФ атаковала "Шахедами" Черниговщину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять