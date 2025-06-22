Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали

По последним данным, в результате ракетного удара России по тренировочному полигону ВСУ погибли трое военнослужащих, еще одиннадцать - ранены.

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Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

РФ ударила по тренировочному полигону ВСУ

По последним данным известно о 3 погибших и 11 раненых

22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих", - отмечают в командовании. видео дня

Для выяснения всех деталей инцидента в Командовании Сухопутных войск создана специальная комиссия. На месте работают также представители правоохранительных органов.

Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности с целью защиты личного состава в случае повторных ракетных или авиационных атак со стороны России.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по полигонам ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины на территории Полтавской области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Кроме того, 1 июня российские оккупационные силы совершили удар по одному из учебных центров Сухопутных войск, в результате чего есть погибшие и раненые среди украинских военнослужащих.

Спикер Виталий Саранцев уточнил, что оккупанты применили ракету оперативно-тактического комплекса "Искандер". На момент объявления воздушной тревоги личный состав находился в защитных укрытиях.

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Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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