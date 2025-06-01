Взрывы на Днепропетровщине: в ВСУ раскрыли детали прилета по учебному центру

В Вооружённых силах Украины сообщили о создании временной комиссии, которая займётся выяснением причин инцидента.

https://glavred.info/ukraine/vzryvy-na-dnepropetrovshchine-v-vsu-raskryli-detali-prileta-po-uchebnomu-centru-10669613.html Ссылка скопирована

Враг ударил по учебному центру ВСУ / Коллаж: Главред, фото УНИАН, минобороны РФ

Главное:

На момент объявления тревоги личный состав находился в укрытиях

РФ был применён ракетный комплекс Искандер

Ракетный удар по позиции подразделения Сухопутных войск Вооружённых сил Украины российские оккупационные войска нанесли ракетой комплекса Искандер.

Как подчеркнул представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцева в комментарии Суспильному, на момент объявления воздушной тревоги личный состав находился в укрытиях.

видео дня

Он пояснил, что некоторые военнослужащие, предположительно, не успели туда добраться. По имеющимся данным, погибли 12 человек, более 60 получили ранения.

В Вооружённых силах Украины сообщили о создании временной комиссии, которая займётся выяснением причин и обстоятельств трагического инцидента.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев подчеркнул, что если в ходе расследования будет установлена ответственность должностных лиц — вне зависимости от их положения или заслуг — все они понесут соответствующее наказание.

/ Инфографика: Главред

Как уточнил Саранцев в комментарии РБК-Украина, удар пришёлся по учебному подразделению, которое дислоцировано в Днепропетровской области.

"По предварительной информации, был применён ракетный комплекс Искандер, однако окончательные выводы сделают эксперты после изучения места удара", — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ. Командование Сухопутных войск проведет служебное расследование для выяснения всех обстоятельств и причин потерь среди личного состава, отметили в ВСУ.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара есть много погибших и более 200 раненых.

Как сообщал ранее Главред, Воздушные Силы раскрыли детали атаки РФ на Полтаву. Тревога накануне удара была объявлена именно из-за угрозы баллистики, однако проблема в том, что долетает она за несколько минут в приграничные с РФ области.

Другие новости:

Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред