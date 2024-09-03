Десятки погибших, сотни раненых: РФ ударила по учебному заведению и больнице в Полтаве

Было попадание по территории учебного заведения и соседней больницы, частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди под завалами.

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Много погибших, более 180 раненых в результате удара РФ ракетами по Полтаве/ коллаж: Главред, фото: pixabay, минобороны РФ

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара есть много погибших и более 180 раненых.

Было попадание по территории учебного заведения и соседней больницы, частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Получил предварительные доклады относительно российского удара по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами", - сообщил глава Украинского государства. видео дня

Многих людей удалось спасти. По состоянию на это время более известно о 180 раненых.

"К сожалению, много погибших. По состоянию на это время известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким. Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", - отметил Зеленский.

Зеленский об ударе по Полтаве/ скрин

Смотрите видео с заявлением Зеленского после удара РФ по Полтаве:

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

В ночь на 2 сентября РФ ударила по Киеву "Искандерами", Х-101 и дроном - силы ПВО уничтожили десятки ракет. В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Как стало известно, РФ запустила по Украине 35 ракет различных типов и 23 дрона в ночь на 2 сентября. Защитники украинского неба уничтожили 9 баллистических, 13 крылатых ракет и 20 дронов.

В ночь на 3 сентября РФ ударила ракетой по Запорожью - 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации. В результате российской атаки погибла также 38-летняя женщина. 12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения.

Также в ночь на 3 сентября Россия нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами", сбить удалось не все. Захватчики запустили по Украине четыре ракеты и 35 дронов "Шахед".

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