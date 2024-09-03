Попал в реанимацию: в Мариуполе совершили покушение на чиновника-коллаборанта

Велика вероятность, что он не выживет после нападения, отмечает советник главы Мариуполя.

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В Мариуполе совершили покушение на чиновника-коллаборанта/ коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко, росСМИ

Во временно оккупированном Мариуполе неизвестные совершили нападение на коллаборанта Олега Носенко, который во время российской оккупации занимает должность "главы Мариупольского совета".

Коллаборант находится в тяжелом состоянии после того, как получил травму головы. Об этом сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"И к хорошим новостям. В Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого "председателя Мариупольского совета" Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии в реанимации после черепно-мозговой травмы тупым предметом в области затылка. Вероятность присоединения к Кабзону - большая", - отметил Андрющенко. видео дня

Он уточнил, что "тупой предмет" - это обычный кирпич, которым, по словам Андрющенко, коллаборант получил по голове на улице Спортивной в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что в Старобельске "задвохсотили" коллаборанта Чайку. Валерий Чайка был местным депутатом, а в 2022 году перешел на сторону врага после оккупации города.

Также ранее сообщалось, что в Бердянске в собственном авто взорвали коллаборанта, который организовывал пыточную для пленных. Под авто коллаборанта, который был причастен к пыткам над украинскими пленными, была заложена взрывчатка.

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