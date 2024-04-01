Взорвали машину посреди города: в Старобельске "задвухсотили" коллаборанта Чайку

Валерий Чайка был местным депутатом, а в 2022 году перешел на сторону врага после оккупации города.

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В Старобельске ликвидировали коллаборанта Валерия Чайку / Коллаж: Главред, фото: Telegram, из открытых источников

В оккупированном Старобельске Луганской области был уничтожен коллаборант Валерий Чайка, который перешел на сторону российских оккупантов в 2022 году после захвата города. Россияне сделали его "заместителем главы Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР". Фото взорванной машины Чайки уже разлетелось в Сети.

Известно, что Валерий Чайка активно участвовал в создании новых оккупационных органов. По случаю "дня России" он даже участвовал в "церемонии" поднятия флага России и "ЛНР" на центральной площади Старобельска.

Кто такой Валерий Чайка

По данным движения "Чесно", Валерий Чайка родился в 1949 году в селе Евсуг Беловодского района Луганской области. Он получил высшее образование, а в 2010 году был избран депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов". Чайка был членом общественного совета при Старобельской райгосадминистрации. Также он был назначен членом Старобельского районного общества Украинского казачества им. Д. Вишневецкого.

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В 2022 году, когда российские оккупанты захватили город, он перешел на сторону врага и стал "советником администрации Старобельского района "ЛНР". Кроме создания новых оккупационных органов и поднятии флага РФ, он еще был одним из организаторов "открытия" подконтрольного РФ "таможенного поста" и местного подразделения "МВД ЛНР".

В 2023 году СБУ объявили Чайке о подозрении в коллаборационной деятельности. В обвинительных материалах, которые были направлены в суд, указано, что он скрывается от органов досудебного расследования.

Напомним, во временно оккупированном Луганске был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".

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