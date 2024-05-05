Организовывал пыточные для пленных: в Бердянске взорвали коллаборанта в собственном авто

Под авто коллаборанта, который был причастен к пыткам над украинскими пленными, была заложена взрывчатка.

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В Бердянске взорвали коллаборанта в собственном авто/ коллаж: Главред, фото: Telegram Галицына

В оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали коллаборанта, который был организатором пыточных в исправительной колонии.

Под его автомобиль было заложено взрывное средство, в результате подрыва которого коллаборант скончался на месте. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram.

"В Бердянске взорвали коллаборанта. Сегодня, 5 мая, был ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии. Взрывное устройство было заложено под машину. От полученных травм предатель скончался на месте", - говорится в сообщении. видео дня

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что ликвидированный коллаборант был организатором пыточных на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал оккупационную должность.

"В оккупированном Бердянске уничтожили организатора пыточных. 5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал ананьевскому евгению александровичу. Ананьевский - один из организаторов пыточных на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность. В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными евгения ананьевского ликвидировано. ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили в ГУР.

Уничтожение коллаборанта в Бердянске/ скрин

Смотрите видео с места происшествия после подрыва коллаборанта:

Что за город Бердянск? Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

Взрывы на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Также 22 апреля в левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.

Напомним, в Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы - могло "прилететь" по базе РФ. По предварительным данным, прилет был по заводу "Дормаш", где располагались российские оккупанты.

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